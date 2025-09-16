צה"ל פתח אמש (שני) בשלב הקרקעי המרכזי במבצע "מרכבות גדעון ב", עם כניסתן של שתי אוגדות סדירות - 162 ו-98 - אל ליבת העיר עזה.

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור נמצאים עם הכוחות בשטח האש.

על פי התכנון, אוגדה 36 תצטרף בהדרגה בימים הקרובים, ויחד עם אוגדות נוספות הן יקיפו את העיר מכל עבריה. עד כה צה"ל שולט בכ-40 אחוז משטח העיר.

בצה"ל מבהירים כי שיטת הפעולה מבוססת על כניסה מדורגת בליווי אש אווירית מסיבית, ותוך מתן עדיפות לביטחון הכוחות על פני מהירות ההתקדמות.

בצבא הוסיפו כי "מטוסי חיל האוויר תוקפים יעדים רבים, כמו חמ"לים של חמאס ועמדות לחימה בבניינים. ערכית, מבצעית ומשפטית, אנו בסטנדרטים ואף טובים מכך בפינוי האוכלוסייה לדרום הרצועה".

לפי הערכות בצה"ל, בעיר עזה נותרו אלפי מחבלים בודדים, חלקם צעירים בגילאי 15 שאומנו על ידי חמאס בתקופה האחרונה לפעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

כ-130 אלף אנשי מילואים גויסו במסגרת הרחבת הלחימה בעזה ולפי נתוני צה"ל נרשמו שיעורי התייצבות גבוהים של כ-85 אחוזים.

ברצועת עזה פועלות עוד שתי אוגדות, אוגדה 99 במרחב האבטחה בצפון הרצועה, ואוגדת עזה במרחב הדרומי של הרצועה.

תיעוד: תקיפת מחבלים של הג'יהאד האסלאמי צילום: דובר צה"ל

משפחות חטופים מפורום תקווה פנו לראש הממשלה נתניהו: "אדוני ראש הממשלה, הפעם תכריע. אין מצב שהמבצע הזה יסתיים בדשדוש; אין מצב שבמבצע הזה אתה לא מכריע את החמאס שלא נגיע ל'מרכבות גדעון ג'".

"אנו, משפחות חטופים, נותנות גיבוי מתחילת הדרך במטרה להכריע את החמאס וכך לשחרר את החטופים. אם זו לא כוונתך בבקשה, אל תסכן לוחמים", ביקשו.

לסיום כתבו בני המשפחות: "מכאן פונים אנו לחיילי צה"ל הגיבורים, למילואימניקים ולחיילי הקבע: תודה רבה לכם. אנו מעריכים אתכם, מחזקים את ידיכם ומתפללים לשובכם לשלום עד להכרעת החמאס והשבת כל יקירינו".