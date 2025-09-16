הרמטכ"ל זמיר בעזה דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שלישי) הערכת מצב ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 98, תת-אלוף גיא לוי ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל סייר במהלך ההתקפה של אוגדה 98 בעיר עזה וקיים הערכת מצב עם המפקדים בשטח עם תחילתו של השלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון'.

זמיר נתן לכוחות דגשים ללחימה, הפקת לקחים והדגיש את חשיבות עקרון האבטחה של כוחותינו, שליטה בקצב התמרון והאש, שילוביות ושיטתיות בביצוע המשימות.

זמיר אמר ללוחמים: "אתמול העמקנו את התמרון לליבת העיר עזה, המהווה שטח חיוני של חמאס. על כתפיכם, מונחת המשימה להכרעת חטיבת העיר עזה".

הוא פירט את מטרוץ הץמרון, "התמרון בעיר עזה הוא מהלך משמעותי על מנת לקיים את המשימה הערכית והחשובה ביותר להשיב את כלל החטופים הביתה ולמוטט את היכולות הצבאיות והשלטוניות של ארגון הטרור חמאס. האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתננו, אנחנו באים מוכנים יותר. זהו מהלך בעל חשיבות מכרעת להמשך המלחמה".

"אוגדה 98, אתם נלחמים בכלל הגזרות כבר כמעט שנתיים, לוחמי המילואים והסדיר מפגינים רוח קרב יוצאת דופן ובאומץ לב, אתם הדוגמה לרוח הישראלית - המשיכו להיות בראש ולהלחם, סומך עליכם מאוד", דברי זמיר.