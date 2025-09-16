צה"ל החל לתקוף אחר הצהריים (שלישי) יעדים של החות'ים בתימן, כך מדווחים כלי תקשורת ערביים.

לפני כן, דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הודעה המיועדת לשוהים בנמל חודיידה שבתימן, וביקש מהם להתפנות מיידית בשל תקיפה מתוכננת באזור.

בהודעה, תחת הכותרת "אזהרה דחופה לכל השוהים בנמל חודיידה שבתימן", הודיע אדרעי כי צה"ל יתקוף "בשעות הקרובות" באזור שהוגדר במפה, "זאת לאור הפעילות הצבאית שמבצע שם משטר החות'ים הטרוריסטי".

הוא פנה לשוהים במרחב ומסר: "למען ביטחונכם, אנו קוראים לכל השוהים בנמל חודיידה ולכל הספינות העוגנות בו לפנות את המקום באופן מיידי".

לסיום חתם אדרעי את ההודעה: "כל מי שיישאר באזור מסכן את חייו".