פרסום ראשון: במערכת הביטחון הביעו דאגה רבה בעקבות אירוע חריג שאירע בשבוע שעבר סמוך לכביש 443.

מדובר במחבלים שניסו לשגר רקטה בכפר ניעמה באזור מערב בנימין. השיגור כשל ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית הצליחו לתפוס את המחבלים שניסו לשגר אותה.

נכון לשעה זו, העצורים טרם הועברו לידי צה"ל. גורמים ביטחוניים מציינים כי מדובר באירוע תקדימי שבו נתפסו בחיפושים שתי רקטות במרחב.

דובר צה"ל מסר בתגובה: "בשבוע שעבר אותרה רקטה מאולתרת במרחב כפר ניעמה. מבדיקת הפריט עולה כי הרקטה ללא ראש קרב וללא חומר נפץ תקני. הפריט נמצא בחקירת חבלני מג"ב איו"ש לצד ניהול מאמץ מבצעי ומודיעיני לסיכול התשתית".

בשנים האחרונות התגלו מספר מקרים דומים. לפני כשנה דווח כי אנשי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית איתרו משגר רקטות באזור טולכרם, ממנו ניסה הג'יהאד האסלאמי לשגר רקטות, אך השיגור כשל.

רק לפני מספר חודשים צה"ל איתר והשמיד מעבדת טילים בכפר בצפון השומרון בשלבים מתקדמים.

לפי צה"ל, כוחות הביטחון פועלים להחרמת והשמדת מחרטות לייצור אמל"ח, איטום בתי מלאכה ואיתור אמל"ח בפרט.

במהלך השנה האחרונה יותר מ-1,000 פרטי אמל"ח נתפסו ולמעלה מ-30 מחרטות הושמדו.