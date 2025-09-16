הזמר שוהם שמחי משיק בימים אלו סינגל חדש - "ויהי ה' את יוסף", המבוסס על פיוט תימני עתיק הנאמר בראש השנה כסגולה לברכה והצלחה.

הפסוק, המופיע בסידורי ספרד, נאמר במסורת שבע פעמים, ישר והפוך, על פי הקבלה. בבתי הכנסת של יהודי תימן נשמר המנהג עד היום. שם מושר הפסוק בקול רם ובקצב אחיד.

השיר החדש, כחלק מפרויקט "יאמנסאלה", מבקש להחיות את הניגון העתיק, את מילות התפילה ואת ההווי הייחודי של פיוטי תימן, תוך חיבור בין מסורת עתיקה לבין הדור הישראלי הצעיר.

בביצוע מצטרפים אל שמחי החזן אהוד עטרי והזמרים אהרון ירימי, תומר לוי, יהונתן צורף וחיים חג'בי. יחד הם יוצרים שילוב קולות ונגינה אותנטיים שמחזירים את הפיוט לחיים.