רשת ABC האמריקנית הודיעה הלילה (חמישי) על השעיית שידוריה של תוכנית הלייט-נייט של ג'ימי קימל "עד להודעה חדשה".

ההחלטה התקבלה בעקבות ביקורת ציבורית נרחבת על דברים שאמר קימל בשידור על האופן שבו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לרצח של הפעיל השמרני צ'ארלי קירק.

באחד מפרקי התוכנית ששודרו השבוע, טען קימל שתנועת MAGA עושה מאמצים ניכרים להרחיק את הרוצח מזיהוי פוליטי עימם, ואמר כי מטרתם היא "להרוויח הון פוליטי". הוא הקרין קטע בו נראה טראמפ מתאבל על קירק, וציין כי האבל נראה בעיניו כ"פחות מזכיר אבל של אדם מבוגר על אדם אחר שקרא לקירק חבר ויותר כמו אבל של ילד בן 4 על מוות דג הזהב שלו".

בעקבות הדברים, הודיעה רשת התקשורת Nexstar, המחזיקה בבעלות על יותר משלושים ערוצי טלוויזיה מקומיים המקושרים ל-ABC, כי תפסיק לאלתר את שידור תוכניתו של קימל. נציגי הרשת מסרו כי "דבריו של קימל פוגעניים ולא רגישים בנקודה קריטית לשיח הפוליטי בארצות הברית".

במקביל, יו"ר רשות התקשורת הפדרלית (FCC) הביע כוונה לבחון את התבטאויותיו של קימל, והזהיר כי תיתכן פתיחה בהליכים רגולטוריים נגד התחנות שמשדרות את התוכנית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירך על הצעד של ABC וכתב ברשת החברתית שלו: "חדשות טובות לאמריקה: התוכנית מאותגרת הרייטינג של ג'ימי קימל בוטלה. ברכותיי ל-ABC על שאזרו אומץ כדי לעשות מה שצריך היה לעשות".

טראמפ הוסיף: "לקימל היה אפס כישרון, ורייטינג גרוע יותר מזה של קולבר, אם זה אפשרי. זה משאיר את ג'ימי (פאלון) וסת' (מאיירס), שני מפסידנים גמורים, ברשת ה'פייק ניוז' NBC. הרייטינג שלהם מזוויע, תעשו את זה NBC!!".