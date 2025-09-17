סוכות בסיום מסכת ערוץ כנסת

במהלך ההצבעות שהתקיימו היום (רביעי) במליאת הכנסת על מינויו של השר חיים כץ לתפקיד שר השיכון, בחר ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) לשלב רגע אישי ומיוחד.

על בימת הכנסת בנוכחות סגן יו"ר הכנסת ח"כ משה סולומון, ערך סוכות סיום סדר נזיקין, כשהוא קורא בקול את נוסח ה"הדרן עלך" לעיני חברי הכנסת שנכחו במליאה.

המסכת שלמד ח"כ סוכות היא חלק מלימוד הדף היומי, בו הוא מתמיד בקביעות מדי ערב ללא הפסקה.

"בתלמוד הבבלי יש הכל. החל מהלכות ואגדות ועד סיפורים השקפות עולם ופילוסופיה" פתח ח"כ סוכות בנאום בפני חברי הכנסת במשכן. "זהו על פי הרמב"ם המסמך האחרון עליו הסכימו היהודים כולם ומי כמונו יודע כמה קשה להביא הסכמה של היהודים כולם" הסביר.

"אני עומד פה עכשיו לרגל סיום סדר נזיקין והתחלת סדר קודשים במסגרת לימוד הדף היומי. רק דף אחד ביום. זה באמת באמת לא קשה ותאמינו לי שאני מכיר לא מעט אנשים עם לו"ז מפוצץ שמצליחים מידי יום ללמוד את הדף היומי. זה מאתגר אבל שווה כל דקה", הדגיש.

"הגמרא מספרת שיושבי בית המדרש הסתפקו מי עדיף. האם ר' זירא שהיה חריף ומקשה ותמיד יודע לאתגר את המערכת כדי לחדד אותה או רבה בר רב מתנה שהיה מתון ומסיק". ח"כ סוכות הסביר את דברי הגמרא בפני הנוכחים: "כלומר אחד שיודע בצורה מסודרת להביא מסקנות ותוצאות, ובתוך האיזון הזה בין הצורך לחדד ולאתגר מול הצורך להגיע למסקנות בוחרת הגמרא להישאר בתיקו ולסיים כך את סדר נזיקין".