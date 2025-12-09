סוכות במליאה על התניא ערוץ כנסת

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) נשא נאום מיוחד במליאת הכנסת לרגל י"ט בכסלו - היום המציין את שחרורו של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, ממאסרו ברוסיה בשנת 1798. היום מכונה בקרב חסידי חב"ד "חג הגאולה".

בדבריו, תיאר סוכות את תחושות המתח וההמתנה של אלפי יהודים בזמן מאסרו של בעל התניא: "לפני 227 שנה ישב יהודי לבד בכלא ברוסיה, בעוון שווא. יהודים בכל העולם התפללו ליציאתו, לא כי היה מפורסם, אלא כי הוא נגע להם בנשמה, שינה את חייהם. הוא כתב את הדרך הסדורה הראשונה להתקרב לקב"ה - ספר התניא".

במהלך דבריו פנה סוכות לח"כ גלעד קריב (העבודה), שישב באולם: "אני בטוח, ח"כ קריב, שקראת את ספר התניא. מצאנו פה חברותא - מחר קובעים חברותא". קריב השיב בחיוב.

בסיום נאומו בירך סוכות את חסידי חב"ד: "חג שמח, גם אנחנו מתחברים לאור הגדול של בעל התניא".