ועדת החינוך דנה בעתיקות ביו"ש ערוץ כנסת

ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בראשות ח"כ צבי סוכות, חידשה היום (רביעי) את הדיונים בהצעת חוק רשות העתיקות. מדובר בדיון ראשון לאחר הפסקה של כשמונה חודשים, כחלק מהכנת ההצעה לקריאה ראשונה.

על פי הנוסח שהונח על שולחן הוועדה, מטרת התיקון היא להסדיר אחריות ישירה של מדינת ישראל לטיפול בעתיקות ובאתרי המורשת ביהודה ושומרון, לרבות פיקוח על אכיפת חוקי שמירה, שימור, פיתוח והצלה של אתרים ארכיאולוגיים - תוך התאמה לאופי הייחודי של האזור. התקציב השנתי המובטח להפעלת הרשות לא יפחת מ-30 מיליון שקלים.

בדיון השתתף גם שר המורשת עמיחי אליהו, ובמהלכו התעורר עימות בין יו"ר הוועדה לבין נציגי עמותת "עמק שווה" וסטודנטים המזוהים עם ארגוני שמאל.

ח"כ סוכות תקף בחריפות את העמותה, וטען כי מדובר ב"צביעות חסרת תקדים". לדבריו, מנכ"ל העמותה השווה בעבר את החפירות בעיר דוד למנהרות חמאס ואף כינה אותן "מסוכנות יותר" - אמירה שכינה "מקוממת ומנותקת מכל היגיון".

סוכות הדגיש כי ועדת החינוך תמשיך לקדם חקיקה שתתמקד בחיזוק שמירה על עתיקות ועל נכסי המורשת של העם היהודי, ולא תאפשר לארגונים "קיצוניים", כהגדרתו, להפוך את הכנסת לזירת תעמולה פוליטית במסווה של שיח מקצועי.