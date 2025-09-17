חיים היימן, אביה של ענבר הי"ד שנרצחה ונחטפה בשבעה באוקטובר, מספר בראיון לערוץ 7 על העימות הנוקב שניהל עם חבר הכנסת חנוך מילביצקי שטען שאין להפוך את המדינה עבור חללים.

"אף אחד לא שואל אותנו כמשפחה האם להביא את ענבר במבצע או בעסקה. זה חלק מהאתוס הצה"לי שנכתב בדם יזע ודמעות. לא סתם חיילים מחרפים את נפשם וגאים בכך כשמביאים חללים לקבר ישראל. את זה ניסיתי להסביר היום בוועדה לחבר הכנסת מילביצקי ונראה לי שהוא לא הפנים".

"כשאתה מביא חלל אתה מציל חיים לא פחות מאשר כשאתה מביא חטוף חי", הוסיף היימן, "כי אחרי כל חלל יש משפחה. אתה מציל את המשפחה שתמשיך לחיות. כי בלי הבאת החלל המשפחה לא תמשיך לחיות. הוא ציין כי מילביצקי הביע חרטה על דבריו והאופן בו התקבלו. "הוא אמר שאכן זה לא גופות אלא חללים. על זה הוא הצטער, אבל אני ניסיתי להבהיר לו שמדובר בהצלת חיים".

לדבריו, "חיילים נופלים בגלל המלחמה, בגלל המחדל שגם הוא היה שותף לו כחבר כנסת. אני כמובן מעדיף שהבת שלי תגיע בעסקה ולא שחס וחלילה שחייל ייפול כדי להביא אותה. לא למען חטוף חי ולא למען חטוף חלל". בהמשך הדגיש את האמירה לפיה ישנם 48 חטופים חיים וחללים כאחד. "יש אותה חשיבות להביא אותם גם את החללים וגם את החיים, ועדיף שזה יהיה בעסקה כמובן".

על שאלת חידוש המערכה בעצימות גבוהה בתוככי עזה אמר היימן כי יש לבחון את שאלת הברירה ומאחר וחמאס הוא הסרבן שאינו רוצה להשיב את החטופים, אין דרך אחרת להשבתם. "אנחנו יודעים שחמאס יושב למו"מ רק מתוך לחץ. אני לא יודע לומר אם דרוש לחץ צבאי או לחץ הומניטארי או לחץ בינלאומי, אבל חמאס יושב לעסקאות מתוך לחץ. חמאס כרגע לא מספיק לחוץ וצריך ללחוץ את החמאס. הפעולות הצבאיות שכרגע נעשות הן מחוסר ברירה. הן נועדו ללחוץ את החמאס כדי לשבת למו"מ".

על החשש שבמשפחתו אמר חיים כי החששות גדולים שכן "חטופים יכולים להיעלם, יכולים ליפול עליהם בניינים ואף אחד לא יודע איפה הם קבורים. יש מאחורי ענבר משפחה שלמה ואנחנו דואגים שהיא לא תיעלם ברחובות עזה, והתמרון הצבאי, לצד זה שהוא מייצר הזדמנויות הוא גם מייצר סכנות גם לחטופים החללים ובוודאי גם לחטופים החיים".

על ההקפדה לציין שענבר היא החטופה היחידה לצד חטופים גברים שנותרו בידי חמאס, אמר חיים כי למעשה ענבר הופקרה פעמיים, לא רק בשבעה באוקטובר אלא גם בעסקאות שבאו לאחריהם, שכן ניתן היה לדרוש את שחרורה בעסקאות שחרור הנשים. "נכון וערכי היה להביא גם אותה. עוול נעשה עם ענבר והעוול הזה צריך להיות מתוקן. ענבר צריכה לצאת בכל עסקה. אני כמובן דוגל בעסקה מלאה, אבל אם תהיה עסקה חלקית העוול הזה שנעשה לענבר צריך להיות מתוקן".