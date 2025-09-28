חנה כהן, דודתה של ענבר הימן הי"ד, שנחטפה ונרצחה בשבעה באוקטובר, שיתפה הבוקר (ראשון) בראיון ל'כאן מורשת' בתחושותיה נוכח נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם והתוכנית שהציג הממשל האמריקני לסיום הלחימה.

"זה רכבת הרים רגשית, טלטלה מתמשכת", אמרה כהן. "אנחנו כבר היינו בסרט הזה. שומרים על אופטימיות זהירה בלבד. מנהלים משא ומתן עם ארה"ב ומדינות ערב, אבל חמאס, שהוא השחקן הראשי, עדיין לא נתן את אישורו. מדובר בארגון נאצי, בלתי צפוי".

היא הדגישה כי האופטימיות מבחינתה היא "להביא את ענבר לקבר ישראל, יחד עם יתר קדושי המלכות. אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו אפילו לא הזכיר את שמות החללים בנאומו". היא הזכירה כי חלפה שנה מאז שאמה של ענבר התייצבה באו"ם לצד נתניהו, שם הובטח לה החזרתה. "מאז לא רק שענבר לא חזרה, היא הופקרה. שמה נגרע מרשימות השחרור", אמרה.

לדבריה, גם שרים בממשלה הודו כי הייתה כאן החמצה קשה. "פספסו את ענבר. אנשים שוכחים שמדובר בקדושי מלכות, ושהורים של חללים נרצחים יחד איתם יום-יום".

כהן סיפרה על דמותה של ענבר, אותה הגדירה "ילדה מדהימה, יפה חיצונית ופנימית, אומנית רב-תחומית שיצירותיה פזורות בכל העולם. היא התנדבה בפסטיבל נובה, לא הגיעה לחגוג. גם ברגעי מנוסה, כשראתה ילדה נופלת, עצרה והרימה אותה למרות שמחבלים רדפו אחריה. זה היה אופייני לה - לשים את האחר לפני עצמה".

באשר להתניה שהציב ראש הממשלה - אי השארת חמאס בשלטון כתנאי לעסקה - אמרה כהן, "אסור שחמאס יישאר בשלטון, אחרי הטבח הנוראי. השיבה לאוקטובר תפקוד עלינו שוב, בפעם השנייה יהיה גרוע יותר. אבל בד בבד, כמשפחה של חטופה, אנחנו רוצים את הילדה שלנו בבית. עברו כבר שנתיים. היא חייבת לחזור".