תא"ל במיל' אביגדור קהלני התייחס בראיון לערוץ 7 היום (רביעי) לשאלת המשך הלחימה ברצועת עזה וקבע כי אין לישראל אפשרות לעזוב את המערכה באמצע. לדבריו, נסיגה בשלב זה תפגע בכבודה ובביטחונה של המדינה.

"החלופה היא אחת, להמשיך להילחם", אומר קהלני. "אני לא רואה שהם יתנו לחטופים לחזור אלינו. הם לא ישחררו את הרצון שלהם לשלוט. אני לא רואה את מצרים חוסמת אותם מהכנסת תחמושת דרך ציר פילדלפי. כל הדברים האלה לא מתבצעים. מדינת ישראל צריכה לשמור על כבודה ולהמשיך להילחם עד שנחליט שזה המצב הנוח ביותר לצאת מהמקום הזה".

לדבריו, "יציאה היום פירושה תבוסה ופגיעה בביטחון של ישראל. אין לי ספק בעניין. אני לא אהב להציב בפניי קווים אדומים שאני לא יכול לעמוד בהם ולא להצהיר הצהרות שלא ניתן לעמוד בהם. את ההחלטה נקבל כשנמצא לנכון שיש לנו את הכוח לצאת ועתיד של ישראל מובטח".

קהלני פירט את הדרישות ההכרחיות מבחינתה של ישראל - סילוקו של חמאס משטחי הרצועה, חסימת ציר פילדלפי להברחות ומניעת התערבות המעצמות בקביעת עתידה של ישראל. "אני לא ממשיך להילחם כדי להילחם. ברגע שהשגתי את המטרות שלי, דיינו".

באשר לאופן הלחימה הוא סבור כי בתחילת הדרך נעשו טעויות. לו היו ממקדים כל אחת משבע האוגדות שיצאו ללחימה בפלח הלחימה שלה דברים היו נראים אחרת, "לחמתי בהרבה מלחמות. אני לא מכיר מצב שבו אתה כובש שטח ואחר כך משחרר אותו. אני לא מכיר מצב שבו אתה כובש שטח ונותן למישהו אחר לחלק את האוכל ואז מאשימים אותנו בחלוקת האוכל. אלו טעויות רציניות שנוגעות לקיומה של ישראל".

בהתייחס למציאות העכשווית הוא ציין: "כדי לכבוש שטח בנוי ולהגיע למנהרות שנמצאות עמוק עמוק מתחת לאדמה, שם נמצאים הנשק, התחמושת והאנשים שיכולים לפרוץ החוצה, זה ייקח הרבה זמן. צריך לעשות את זה בזהירות כדי שאנשים שלנו לא ייפגעו".

"לחימה בשטח בנוי היא מאוד מורכבת, אבל אף פעם לא הייתה לחימה בשטח בנוי שמתחתיו מערך שלם של צבא. לכן הדבר הזה לוקח יותר זמן, ובנוסף, מכיוון שהחטופים שם אנחנו נלחמים בזהירות, כי אחרת, היינו מוחקים כמו שמחקו ערים שלמות בגרמניה של מלחמת העולם השנייה".

על דור הלוחמים הנוכחי אמר כי הוא "ממש מתפעל. הם נכונים לתת מעצמם לטובת המדינה. הם קיבלו חינוך טוב והם מממשים בדיוק את מה שציפינו מהם. בנושא המילואים אני קד קידה ואומר להם תודה רבה, צר לי שאתם נלחמים כרגע כדי לשמור על זקן כמוני, אבל בלי שאתם הייתם לוחמים מדינת ישראל הייתה במקום אחר. אני אומר לכם תודה, תבלעו את הרוק תנשכו את השפתיים ותמשיכו במשימה".