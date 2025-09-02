גיבור ישראל תא"ל במיל' אביגדור קהלני מתייחס בראיון לערוץ 7 למבצע מרכבות גדעון ב' לקראתו התגייסו היום (שלישי) עשרות אלפי אנשי מילואים כאשר היעד הוא כניסה וכיבוש של העיר עזה.

לדברי קהלני הוא אינו רואה סיכוי למהלך שיביא את חמאס למסירת החטופים או לחתימה על הסכם שאיתו ישראל תוכל לחיות. "אני לא רואה סיכוי כזה ואני גם לא רואה שבהסכם בינינו לבינם נוכל לחיות בעתיד בלי לסכן את קיומה של מדינת ישראל".

"הדברים שהם דורשים מישראל הם התאבדותה של מדינה ומלחמה בעוד 3-4 שנים בעוצמות הרבה יותר גדולות. לכן, לדעתי ולפי תפיסת עולמי, אנחנו צריכים ללכת למלחמה ולגמור את המשימה, וסביר להניח שנגיע איכשהו לפאתי עזה או שנפגע בהם עד שהם יבקשו מאיתנו סליחה ומחילה ויעשו פעולות של הסכמה".

להערכתו, כעת החמאס חש שהוא חזק כאשר הוא מבוצר בעומק 80 מטרים באדמה, ומתוך כך נובעת סרבנותו. "מדינת ישראל לא יכולה להפסיק את המלחמה. אחרת, היא תהיה נמר של נייר. לכן צריך להמשיך את הדבר הזה. זו תפיסתי".

ומה באשר לסיכון האפשרי לחיי החטופים? "הם לא יחזירו את החטופים. זה קלף בידיהם. נצטרך לחפש ולמצוא אותם. סביר להניח שרק הלחץ הצבאי יחזיר אותם".

"מי שמכיר את המנטליות הערבית יודע שהם לא ישחררו את מה שנותן להם זכות חיים", הוא טוען ומציין כי "לכן אנחנו צריכים לעשות זאת, אמנם מתוך סיכון מסוים, אבל למצוא את הדרך הטובה ביותר".

"יש לנו עשרה מיליון אזרחים בישראל וצריך לשמור עליהם מבחינה עתידית", אומר קהלני הרואה בחלופה היחידה למלחמה את הכניעה של עשרת מיליוני אזרחיה של ישראל לחמאס, תרחיש שלא ניתן לקבל אותו על הדעת.