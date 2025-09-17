באירוע פומבי בפנסילבניה, נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה התייחס לראשונה לרצח של צ'ארלי קירק, והעביר ביקורת על הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ.

אובמה אמר כי אינו מכיר את קירק וחלק על חלק גדול מדעותיו, אך כינה את הרצח "נוראי וטרגדיה".

אובמה אמר כי "אין 'אם' או 'אבל' בנושא הזה. הנחת היסוד המרכזית של המערכת הדמוקרטית שלנו היא שעלינו להיות מסוגלים לחלוק על דעות ולקיים לפעמים דיונים סוערים באמת מבלי לנקוט באלימות. אני חושב שהיה איזשהו בלבול סביב הנושא לאחרונה. למען האמת, מצד הבית הלבן וסמכויות אחרות שרמזו, עוד לפני שקבענו מי ביצע את המעשה בנורא הזה, שאיכשהו נזהה אויב חדש".

לאחר מכן האשים את הנשיא המכהן טראמפ כי הוא ועוזריו מסיתים לאלימות בארה"ב, ואף אמר כי "ארה"ב ניצבת בפני משבר פוליטי מסוג שלא ידענו כמותו בעבר".

אובמה אמר כי "כאשר אני שומע לא רק את הנשיא הנוכחי שלנו, אלא גם את עוזריו, שיש להם היסטוריה של קריאה ליריבים פוליטיים 'מזיקים' או 'אויבים שצריך להתמקד בהם', זה מראה על בעיה רחבה יותר שיש לנו כרגע ומשהו שנצטרך להתמודד איתו, כולנו".

בתגובה לדברים, אמר דובר מטעם הבית הלבן כי "אובמה ניצל כל הזדמנות לזרוע פילוג וליצור הסתה בין אמריקאים. הפילוג שלו נתן השראה לדורות של דמוקרטים להשמיץ את יריביהם כ'מגעילים', 'פשיסטים' או 'נאצים'".