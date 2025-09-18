תקיפות בעזה נגד תשתיות טרור דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

בתוך כך, אוגדות 162 ו-98 מרחיבות את פעילותן בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב', משמידות תשתיות של ארגוני הטרור ברצועה ומחסלות מחבלים רבים.

אתמול (ד'), כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת כוחות אוגדה 98 ושב"כ תקף במרחב העיר עזה מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בו אוחסנו מטענים שיועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

בצה"ל הדגישו כי "טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר, ומידע מודיעיני נוסף".

במקביל, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בחאן יונס וברפיח שבדרום רצועת עזה, וביממה האחרונה חיסלו מחבלים והשמידו עשרות תשתיות צבאיות בהן אמצעי תצפית ופירים.