אפרת מור, אמו של החטוף איתן מור וחברת פורום תקווה, פרסמה בעמוד הפייסבוק שלה מסר נרגש לקראת השנה החדשה והימים הנוראים. בדבריה שיתפה את כאבה וגעגועיה לבנה.

מור פתחה את דבריה במילים, "ואני סופרת את הימים, השעות והדקות, בהן איתן שלי בשבי. רחוק ממני פיזית ומחובר אליי קרוב קרוב ללב".

היא שאלה, "ריבונו של עולם, ככה גם אתה מרגיש כשאנו רחוקים ממך? אתה סופר את הרגעים? נזכר בכל התכונות הטובות שלנו? מתעלם מהחולשות? מצפה שנשוב אליך? גם אתה מתגעגע עד כלות לשמוע את הקול שלנו?"

בהמשך כתבה מור על תחושת הקרבה בימי חודש אלול, "אנחנו בשלהי חודש אלול. ואתה עכשיו קרוב אלינו, אתה בשדה. איתנו ממש".

היא ביקשה כי ייזכר בזעקות האלמנות, האמהות השכולות והמשפחות שהקריבו למען עם ישראל, וכן במתנדבים והלוחמים.

"אבא, תיזכר בבקשה בכל אלו שבשמחת תורה, עזבו הכל ובאו לדרום בחירוף נפש, תביט במתנדבים הרבים שפינקו ועדיין דואגים ללוחמים ולמפונים, תעלה לפניך זעקת האלמנות, והאמהות השכולות שהקריבו את היקר להן מכל למען עם ישראל, תראה את הנשים המדהימות האלה שהבעלים שלהן כבר בסבב המי יודע כמה במילואים, והן כמו לביאות, ממשיכות לתפקד. תסתכל על החיבורים שנוצרו מאז. הגעת עד אלינו. לשדה. ככה, בלי מחיצות, בלי גינונים".

מור תיארה את החיבור והאחדות שנוצרו מאז השבעה באוקטובר, "בשדה, אנו לבושים מלבושים פשוטים, בגדי עבודה, מלוכלכים מאדמה, נתקעו לנו קצת קוצים פה ושם, ואנו מזיעים. עייפים. אבל , אתה, אבא שלנו, ואתה יודע שבתוך תוכינו, בנשמתנו אנחנו מאירים, נקיים, משתוקקים. כל כך מצפים כבר להארת פניך! לחיבוק האבהי. שרק תאמר לנו שכל הסבל, והצער הביאו איתם אור גדול, שהמחיצות בינינו לבין עצמינו נפלו, שהמנהיגים מוליכים אותנו בדרך הנכונה, שאנו, עם ישראל הנבחר, מאיר לכל העולם ומקדש את שמך בגויים.

את דבריה חתמה במילים מתוך פיוט הנאמר ביום הכיפורים, "תִּתֵּן אַחֲרִית לְעַמֶּךָ. תָּשִׁיב מִקְדָּשׁ לְתוֹכֵנוּ. תְּרוֹמֵם הַר מְרוֹם הָרִים. תְּקוֹמֵם קֶרֶן גְּדוּעָה".