ההשתלחות של אייל ברקוביץ' בשורד השבי צילום: באדיבות רשת 13

תלונה רשמית הוגשה הבוקר (שני) לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, על ידי ארגון "אמהות הלוחמים", נגד השדרן אייל ברקוביץ', בעקבות דבריו נגד שורד השבי איתן מור בתוכנית ששודרה בערוץ 13.

במרכז התלונה - התייחסותו החריפה של ברקוביץ' לטענתו של מור כי מטה משפחות החטופים "הזיק למדינה".

במהלך השידור אמר ברקוביץ': "אני חושב איתן, שזו חוצפה. במשך שנתיים אנשים התחננו לממשלה להחזיר את החטופים - איך אתה יכול להגיד שזה עשה לך נזק?"

לטענת מגישות התלונה, דברי השדרן כלפי מור, ששב מהשבי, "עברו כל גבול". הן כתבו: "בשידור אמש השתלח השדרן בערוץ 13 בשורד השבי איתן מור ובמשפחתו בצורה פוגענית שהדעת אינה סובלת".

האמהות טענו כי משפחת מור פעלה בעקביות לשחרור כלל החטופים מבלי לסכן את ביטחון ישראל. "בזכותם ובזכות הלוחמים שקיבלו מהם רוח גבית, הושגו הישגים מבלי להפקיר את ביטחוננו", כתבו.

עוד נטען כי ברקוביץ' הילל את המחאות בכיכרות "כקריאה לכניעה לחמאס", והאשים את הלוחמים ש"דרשו ניצחון על אויבינו". הן הוסיפו בביקורת חריפה: "קל להבין את הצורך של ערוץ 13 בפרובוקציות - אבל גם לזה יש גבולות".

לסיום קראו האמהות לרשות השנייה לפעול: "הכפשת שורדי שבי, לוחמים ומשפחותיהם - היא חציית קו אדום. יש לכם את הסמכות והחובה לדרוש שמירה על גבולות השיח".