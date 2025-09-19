הליגה נגד השמצה (ADL) ומשרד עורכי הדין Crowell & Moring LLP הגישו תביעה פדרלית בארצות הברית נגד ארגוני הטרור שהובילו את מתקפת ה-7 באוקטובר בישראל.

בין הארגונים הנתבעים: חמאס, הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני, החזית העממית והחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, גדודי חללי אל-אקצא, תנועת המוג’אהדין הפלסטינית והוועדות העממיות להתנגדות.

לצד הארגונים, התביעה מייחסת אחריות גם למדינות תומכות טרור - איראן, סוריה וצפון קוריאה - וכן לחיזבאללה, בטענה שסיפקו מימון, נשק והכשרה שאפשרו את ביצוע הטבח. התביעה הוגשה בשם מאות אזרחים אמריקאים שנפגעו במתקפה, בהם משפחות יותר מ-140 אזרחים שנהרגו או נפצעו.

דיוויד והייזל בריף, שאיבדו את בנם יונה, הצהירו, "על העולם לא לשכוח את מה שקרה ב-7 באוקטובר. חייו של בננו נגדעו באכזריות. אנו מאמינים כי חיוני להעמיד לדין את האחראים לטרור הנורא שהתרחש באותו יום, כדי לוודא שהאמת תצא לאור - מי תמך, תכנן וביצע את המתקפה. אנו מקווים שתביעה מסוג זה תסייע במניעת מתקפות עתידיות, כדי שאף משפחה אחרת לא תצטרך לעבור את האובדן הקשה הזה".

ההליך המשפטי מתבסס על חוק חסינות מדינות זרות (FSIA), המאפשר לתבוע מדינות תומכות טרור, ועל החוק נגד טרור (ATA), המאפשר תביעות אזרחיות נגד ארגוני טרור זרים ומי שתומך בהם חומרית.

זוהי התביעה השנייה שמגישים ADL ו-Crowell בנושא. לפני שנה הוגשה תביעה נוספת בשם 180 תובעים נגד איראן, סוריה וצפון קוריאה על מעורבותן במתקפה, תיק שעדיין מתנהל.

מנכ"ל ADL, ג’ונתן גרינבלט, אמר, "קורבנות הטבח של 7 באוקטובר ראויים לצדק, אחריות ופיצוי. מטרת התביעה היא להעמיד לדין את האחראים לטבח, מהמדינות שסיפקו מימון, נשק והכשרה, ועד לארגוני הטרור שביצעו את הזוועות".

עו"ד אריה פורטנוי ממשרד Crowell & Moring הוסיף, "מדינות תומכות טרור אינן יכולות להתחמק מאחריות על מעשיהן הנפשעים באמצעות ארגונים שליחים שהם תומכים בהם. אנו נחושים להבטיח שכל האחראים לנזק הקשה שנגרם באותו יום יועמדו לדין, ונפעל להשגת צדק לקורבנות ולמניעת טרור עתידי".