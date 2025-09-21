עזתים מתפנים דרומה צילום: דובר צה"ל

צה"ל הודיע הערב (ראשון) כי עד כה, יותר מ-550,000 תושבים עזבו את העיר עזה והחלו לנוע דרומה, למרחבים הומניטריים.

במקביל, כוחות אוגדה 162, אוגדה 98 ואוגדה 36 השלימו את כניסתם לעיר עזה והחלו בפעילות במעוזי הטרור של חמאס.

בצבא זיהו ניסיונות של חמאס למנוע את תנועת האזרחים דרומה, בניגוד לדין הבינלאומי. "חמאס ממשיך לנצל את האוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי לפעולות טרור. במהלך הלחימה, צה"ל עוסק בהגנה על האוכלוסייה האזרחית ומבצע מאמצים להכווין את תנועתה הדרומה, מבלי לפגוע בה", אמרו בצה"ל.

בשבועות האחרונים, צה"ל החל במבצע רחב לאזהרת האוכלוסייה לשם הגנתה באמצעות מגוון כלים מבצעיים, כולל הפצת הודעות קוליות, שליחת הודעות טקסט, הטלת כרוזים וקיום שיחות טלפון.

כמו כן, צה"ל הכריז על המרחב ההומניטרי בחאן יונס ומוביל מאמץ נרחב להתאמת התשתיות ההומניטריות בדרום רצועת עזה.

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הצהרה לתקשורת הזרה ואמר כי "מדינת ישראל ממשיכה להיות נתונה במבצע הגנה רב-זירתי. השבוע בלבד התמודדנו עם איומים מכל כיוון. מחבל חצה מירדן במעבר אלנבי במשאית שנשאה סיוע הומניטרי ופתח בירי. הסיוע הזה היה מיועד לתושבי עזה - וישראל, פעם אחר פעם, מאפשרת את כניסתו, בעוד שחמאס חוסם אותו.

ברמאללה, כוחותינו חשפו רקטות שהוכנו לשיגור לעבר בתים בישראל. בדרום לבנון, כוח רדואן של ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות להתחמש מחדש - כדי לחתור להשמדתנו. מתימן, החות'ים ממשיכים לשגר טילים בליסטיים וכטב"מים ישירות לעבר אזרחינו. ורק היום, רקטות שוב שוגרו מעזה לעבר ישראל", הוסיף דפרין.

הוא הזכיר שחמאס ממשיך להשתמש בכל דרך באזרחי עזה. "עם ראש השנה לפנינו, ארבעים ושמונה חטופים עדיין בידי חמאס. זהו פרק שטרם הושלם במלחמה הזו - ולא נסגור אותו עד שישבו בביתם. אין לנו ברירה אחרת. השבוע ראה העולם במו עיניו את שיטות חמאס: חמאס פתח בירי לעבר צוות של האו"ם, והשתמש ברכבי או"ם גנובים כדי לחסום את בניית הכביש החדש שיאפשר למעבר משאיות סיוע בעתיד.

מחבלים חמושים שדדו באיומי נשק ארבע משאיות סיוע של יוניסף - ושללו מזון מ-2,700 תינוקות. חמאס ממשיך למנוע באלימות מאזרחים להתפנות מאזורי לחימה. חמאס לא מגן על תושבי עזה - הוא מקריב אותם. ישראל ממשיכה להבטיח שצירים יישארו פתוחים כדי לאפשר לתושבים לנוע דרומה, אל עבר אזורים בטוחים יותר".

דפרין ציין כי "ישראל מבטיחה שאזרחים יישארו רחוק מסכנה, ומאפשרת גישה למזון, למחסה ולתרופות. הפעולות שלנו נגד חמאס התקדמו לעומק העיר עזה, במיקוד במעוז המרכזי שלהם. אנו מצויים בלחימה, ומתמודדים עם מחבלים מעל ומתחת הקרקע".

"חמאס הראה לעולם את האסטרטגיה האמיתית שלו: לנצל את התושבים שלו ולהאריך את המלחמה. אסטרטגיה זו לא תצליח. אין לנו ברירה אלא להיאבק על עתידנו. כוחותינו פועלים יום ולילה - הופכים כל אבן - כדי להחזיר את חטופינו הביתה, להשמיד את מנהרות הטרור של חמאס ולהבטיח גזרה בטוחה יותר לכולם", סיכם.