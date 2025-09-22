המשבר הפנימי ביהדות התורה הגיע לשיא חדש אמש (ראשון) כאשר ח"כ משה גפני, יו"ר דגל התורה, הטיח בבית הדין של הרב קרליץ בבני ברק איומים חריפים כלפי אגודת ישראל בעניין חלוקת המקומות ברשימה המשותפת.

"אני אומר לכם באופן שאינו משתמע לשתי פנים - הרבנים לא יאפשרו שנרוץ יחד אם תישאר החלוקה הנוכחית: אנחנו שלושה ואתם ארבעה. המציאות השתנתה, כולם כבר יודעים שאנחנו הרוב בציבור", הטיח גפני בנציגי אגודת ישראל ודבריו צוטטו באתר 'בחדרי חרדים'.

העימות מתמקד במקום השביעי ברשימה המשותפת, לאחר שפרישת יהדות התורה מהממשלה הובילה לחלוקה לא שוויונית: אגודת ישראל נהנית מארבעה מקומות ודגל התורה זוכה רק לשלושה. דגל התורה דורשת תיקון המצב באמצעות התפטרות של אחד מנציגי אגודת ישראל.

לדיון הגיעו מטעם דגל התורה ח"כ גפני בליווי עו"ד דוד שוב, ומטעם אגודת ישראל ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ואליקים שטארק, יו"ר הוועד הפוליטי של בעלזא, בליווי עו"ד אברהם זינגר.

בסיום הדיון קבע בית הדין כי לא יכריע בשלב זה, והורה לצדדים למנות בורר שלישי עד חג הסוכות. במסגרת הסיכום הוחלט כי עד מוצאי שמחת תורה תשגר חסידות בעלזא דיין מטעמה, ודגל התורה תעשה כך גם היא. שניהם, יחד עם דיין נוסף, יחליטו האם אחד מחברי אגודת ישראל יצטרך להתפטר לטובת דגל התורה, זהותו ומתי עליו לעשות זאת.

באגודת ישראל ניסו עד כה למשוך זמן ולהימנע מהכרעה, אולם בית הדין כפה עליהם להתייצב ולמנות דיין מטעמם.