החרם שמנהלות הסיעות החרדיות על הצבעות הקואליציה נמשך, על רקע העיכוב המתמשך בקידום חוק הגיוס.

גורמים בסיעות ש"ס ודגל התורה הבהירו היום (שלישי) כי כל עוד לא נרשמת התקדמות אמיתית בהליך החקיקה - אין בכוונתם לחזור ולהצביע עם הקואליציה.

גורם במפלגות החרדיות הביע תסכול מהקצב האיטי של קידום החוק, והצביע על יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט כמי שנושא באחריות. לדבריו, הוועדה אמנם ממשיכה להתכנס, אך "אין שום התקדמות ממשית". עוד הוסיף: "ביסמוט היה יכול לקדם את ההליך בקצב מהיר בהרבה".

במפלגות החרדיות הדגישו כי לא מדובר רק בהמשך החרם - אלא גם בסירוב לתמוך בתקציב 2026, כל עוד לא תעבור בוועדה הצעת החוק שמעניקה פטור מגיוס לבני ישיבות.

במהלך השבוע שעבר נראה היה כי החרדים שוקלים להפסיק את החרם ולחזור לשתף פעולה בהצבעות, אך התנגדות לחוק הגיוס מצד חברי כנסת מהליכוד ומהציונות הדתית למתווה הנוכחי - טרפה את הקלפים.

בעקבות זאת, שבו הסיעות החרדיות לעמדתן הנוקשה והבהירו כי בכוונתן להמשיך בלחץ, עד שתאושר החקיקה שתפטור עשרות אלפי בחורי ישיבה משירות צבאי.