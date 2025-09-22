ההמונים שהגיעו, אומן צילום: Chaim Goldberg/Flash90

רבבות ישראלים ויהודים מרחבי העולם הגיעו ביממות האחרונות לעיר אומן שבאוקראינה לרגל ראש השנה, לעלייה המסורתית לציון רבי נחמן מברסלב. צוותי הצלה מישראל ומהעולם פרוסים בעיר כדי לתגבר את מערך הצלת החיים ולספק מענה רפואי ראשוני מהיר במקרה הצורך. עוד באותו נושא: הטיסה האווירית לאומן: אל תגרמו לחילול ה'

מולדובה ביטלה טיסות: "אנטישמיות גלויה"

בחורים עם צווי מעצר לא יסעו לאומן

"אומן ראש השנה" - מולדובה חוסמת גישה בכינוס היערכות שנערך בעיר הוענקו תעודות הוקרה לסגן ראש עיריית אומן אולג גאניש ולמפקד משטרת אומן וסילי קוזנקו, על שיתוף הפעולה המתמשך עם כוחות החירום הישראליים. במסגרת ההיערכות, מרפאת אומן פועלת במשמרות רצופות עם רופאים ופרמדיקים המספקים מענה מקצועי לכל מקרה רפואי. לדברי נחמן קליין, מנהל המרפאה, בכל מקרה חירום יתבצע פינוי מהיר למרפאה תוך עדכון מיידי של פרטי המטופלים. הרחובות והמתחמים הסמוכים לציון חולקו לאזורים ממוספרים כדי לאפשר הגעה מהירה של כוחות החירום למיקום המדויק.