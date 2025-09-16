למעלה מ-30 צעירים חרדים נעצרו ביממה האחרונה בנתב"ג בעת שהגיעו לטוס לאומן, לאחר שזוהו על ידי רשויות הצבא כחייבי גיוס.

הנעצרים הועברו על ידי המשטרה הצבאית לבסיס תל השומר, שם יועמדו לדין משמעתי וייכלאו בכלא הצבאי.

המעצרים מתבצעים במסגרת החמרה באכיפת חוק הגיוס כלפי בני ישיבות שאינם מתייצבים לשירות צבאי. הפעילות מתרחשת בתקופה רגישה לקראת ראש השנה, כאשר אלפי חסידי ברסלב נוהגים לנסוע לציון רבי נחמן באומן.

בעקבות המעצרים פרסם יו"ר 'איחוד ברסלב באומן' הרב נתן בן נון הודעה: "אנו קוראים לכלל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל לפעול לשחרורם המיידי. מדובר בצעירים שאינם נוסעים לנופש או לטיול אלא לתפילה בציון הקדוש באומן".

הרב בן נון הוסיף: "על כן, חשוב שכל מי שבידו האפשרות לפעול למענם יעשה זאת ללא דיחוי, כדי לאפשר להם להגיע לאומן לבקשת רבי נחמן מברסלב שציווה - איש בל ייעדר".