הזמר אייל גולן השיק סינגל חדש בשם "צעקתי אליך", אותו כתבו עבורו היוצרים אבי אוחיון ואליאור רביד. השיר יוצא במיוחד לעשרת ימי תשובה, ימים של חשבון נפש.

גולן סיפר, "השיר הזה מגיע בדיוק בעשרת ימי תשובה, ימים של חשבון נפש, של תיקון, של תפילה, של חיפוש תשובה פנימית ושל הודיה לבורא עולם".

על השנה האחרונה אמר, "השנה האחרונה הייתה לא פשוטה עבורי, למדתי המון שיעורים חשובים, עברתי תהליך פנימי והיום אני מבין יותר מתמיד כמה כוח יש למחילה ולשינוי, כי בסוף, כולנו בני אדם, לומדים מהעבר, משתנים, ומבקשים הזדמנות לכתוב פרק אחר בחיים שלנו".

עוד הוסיף גולן על תהליך ההקלטה, "כבר ברגע הראשון ששמעתי את השיר באולפן עם אבי אוחיון, הרגשתי כאילו אני כתבתי את השיר הזה, ומבלי לחשוב פעמיים נכנסתי להקליט אותו ושרתי אותו מהמקום הכי אמיתי שלי, מהלב שלי אליכם".

גולן סיכם ובירך את מאזיניו, "אני מבקש דרך השיר הזה דבר אחד - אהבת חינם. שנזכור שאנחנו עם אחד, שנדע להתחבר מחדש, לאחדות ולחמלה בינינו. מאחל לכולכם שנה טובה של תיקון, של סליחה ושל אהבת חינם. אוהב אתכם בכל ליבי".