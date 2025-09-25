טראמפ: לא אתן לישראל לספח את הגדה המערבית הבית הלבן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הערב (חמישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר פגישה שנערכה בין נתניהו לשליח האמריקני סטיב וויטקף במלון בניו יורק.

לאחר השיחה אמר טראמפ כי "הייתה שיחה טובה. עשויה להיות עסקת חטופים בקרוב". בהמשך הבהיר: "לא אאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון".

יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני איו"ש, ח"כ צבי סוכות, הגיב לטראמפ וקרא: "‏הריבונות של העם היהודי על המולדת היהודית לא תלויה באף גורם חיצוני. אוהב וחבר ככל שיהיה. מול ההכרה המוטרפת של מדינות אירופה במדינת טרור פלסטינית יש להחיל ריבונות כבר בקדנציה הזו".

מוקדם יותר הערב קיים טראמפ מסיבת עיתונאים לצד נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. טראמפ אמר כי מתקיים מאמץ בינלאומי להביא לסיום הלחימה בעזה ולהשגת עסקת חטופים.

לדברי טראמפ, "רוצים לסיים את המלחמה בעזה. הייתה לי פגישה מצוינת עם מנהיגי האזור. אני חושב שאנחנו קרובים לעסקה. אנחנו צריכים להחזיר את החטופים, נראה שיש 20 חטופים חיים".

עוד הוסיף: "אני צריך להיפגש עם ישראל. הם יודעים מה אני רוצה. אני אצטרך לומר להם - קדימה, אנחנו צריכים להוציא את החטופים החוצה".

בתוך כך מקורות בהנהגת חמאס לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי כי הארגון הרצחני יגיב בחיוב להצעות שיוצגו בפניו על "היום שאחרי". לדבריהם, ייתכן שבימים הקרובים תהיה פריצת דרך לגבי הפסקת אש זמנית בעזה, מדובר בשלב שיוביל בהמשך להפסקת המלחמה עם ערבויות אמריקניות, ערביות, אסלאמיות ובין-לאומית.

לפי הדיווח, בהנהגת חמאס הביעו תקווה שארה"ב תתייחס ברצינות לעניין עזה, "לאחר שממשל טראמפ סיפק הגנה מלאה ותמיכה אין-סופית לישראל במלחמה ברצועה, והשתתף בבירור בתוכניות להונאת התנועה ולתקיפת מנהיגיה, כפי שקרה בדוחא ובמקומות אחרים".