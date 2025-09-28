שורדות השבי בכותל הקרן למורשת הכותל המערבי

עשרות אלפים השתתפו הלילה (מוצאי שבת) במעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי.

במעמד השתתפו שלוש שורדות שבי ששבו משבי חמאס בעזה - אגם ברגר, נעמה לוי וקרינה ארייב - אשר הגיעו יחד עם בני משפחותיהן.

במהלך המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, תפילה מיוחדת לעילוי נשמת הנרצחים ולהחזרת החטופים החיים לחיק משפחותיהם.

נשיא המדינה השתתף גם הוא במעמד, התפלל לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הפועלים בחזיתות השונות, ובירך את האלפים שהגיעו בברכת שנה טובה.

באירוע נכחו גם שר התפוצות עמיחי שיקלי ושר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף.