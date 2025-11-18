שגב כלפון, ששוחרר לאחר 738 ימים בשבי חמאס, הגיע השבוע לביקור ראשון בכותל המערבי.

במהלך ביקורו נפגש עם אריק גרטלר, נאמן מכון צוקרמן לישראל, שהעניק לו שריד נדיר של כד חרס עתיק שנחשף בחפירות הארכיאולוגיות - כמחווה אישית על עמידתו בשבי.

"כמו השריד העתיק ששרד אלפי שנים ונשמר בשלמותו מתחת לפני האדמה בירושלים", אמר גרטלר, "כך גם רוחו של שגב - האומץ, האמונה והאור הפנימי שבו שרדו את האפלה הנוראה וחזרו אל האור".

הוא הוסיף: "אנחנו יודעים שאומץ רוחו וחוסנו של שגב הם המרכיבים המרכזיים ששמרו על העם היהודי לאורך ההיסטוריה ועלינו להמשיך לספר את סיפור הישרדותו וחוסנו של שגב והעם היהודי לדור דור".

במהלך הסיור, שגב ביקר במנהרות הכותל ובאתרים הארכיאולוגיים שמתחת לרחבת התפילה, ונחשף לרצף ההיסטורי והאמוני של העם היהודי לאורך הדורות.

במהלך הביקור נשא כלפון תפילת הודיה יחד עם רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, ובירך את ברכת "הגומל".

"הכותל המערבי הוא לב התפילה והתקווה של עם ישראל זה דורות רבים", אמר הרב רבינוביץ. "במשך שנתיים התפללו כאן מיליונים לשובם של החטופים. היום אנו מודים לה' על הניסים ועל שובו של שגב לחיק משפחתו".