תיעוד הלינץ' ביגאל יהושע בלוד דוברות המשטרה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בהרכב הנשיאה רות לורך, השופטת דבורה עטר והשופט עמי קובו, גזר היום (ראשון) עונשי מאסר על המחבלים שהורשעו ביידוי אבנים בלוד במהלך מבצע "שומר החומות".

לנאשמים יוחסו בתחילה רצח בנסיבות מחמירות של יגאל יהושע הי"ד, באמצעות יידוי אבנים על רכבו. אולם לאחר שהוצגו קשיים ראייתיים משמעותיים במהלך שמיעת הראיות, הגיעו הצדדים להסדר טיעון בהליך גישור.

במסגרת זו הודו הנאשמים והורשעו בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה בלבד, מבלי שיוחס להם שגרמו למותו של יהושע.

בית המשפט קבע כי מדובר במעשה שבוצע ממניע לאומני, בנסיבות של מעשה טרור, ולכן נגזרו על הנאשמים עונשי מאסר של עד 14 שנים, לצד פיצוי כספי למשפחת המנוח בסך כולל של למעלה מ-900 אלף שקלים.

השופטים הדגישו את חומרת המעשים שבוצעו בעיצומם של ימי "שומר החומות", ימים בהם התרחשו ברחבי הארץ הפרות סדר והתפרעויות אלימות מצד ערביי ישראל. "המעשים נעשו מתוך מניע לאומי-גזעני, בשעה שהמדינה כולה בערה מבפנים ומבחוץ", קבעו בהרכב.

השופטים התייחסו גם למשפחתו של יגאל יהושע, אלמנתו אירינה, בניו מיכאל ועמית, אחיו אפרים ואימו, וציינו כי מדובר במשפחה ערכית ששוחרת שוויון ודו-קיום, כפי שהיה המנוח עצמו.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, המייצג את אחיו של יגאל, מסר: "לאור הקשיים שעלו בתיק בבית המשפט והעבירה בה הורשעו המחבלים יש כאן עונש מאסר משמעותי שמביא הרתעה מסוימת. אנו סבורים כי היה ראוי בנסיבות האירוע לגזור עונש מאסר של 20 שנים לפחות לכל מחבל, שכן במעשיהם הרצחניים הביאו לרצח יהודי אך בשל היותו יהודי. החוק מאפשר ענישה מקסימאלית של 25 שנה בנסיבות כאלו".