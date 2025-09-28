הוועדה לביטחון לאומי התכנסה הבוקר (ראשון) לדיון בנושא הצעת חוק עונש מוות למחבלים.

בדיון משתתפים השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר, ח"כ לימור סון הר-מלך, נציגי משרד המשפטים מערכת הביטחון שב"כ וצה"ל.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "טרוריסט שיורשע ברצח מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ובנסיבות שבהן המעשה נעשה מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, ידון לעונש מיתה - חובה. לא רשות, ולא בשיקול דעת. עונש חובה".

יו"ר הועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, אמר בתחילת הדיון: "שמעתי את הערכות המצב וגם את חוות דעתו של הירש ואני לא מקבל אותן. אי אפשר להמשיך עם הקונספציה. עונש מוות למחבלים זה לא נקמה זה צדק".

השר בן גביר אמר כי "מקורביי ראש הממשלה פנו אליי כדי שנדחה את הדיון, והתשובה היא לא - רבתי".

עוד הוסיף: "גם בשינוי התנאים של המחבלים בבתי הכלא היה קונספציה, גם שם מקורבי ראש הממשלה יחד עם השב"כ אמרו לי שאני לא יכול לעשות. שר הפיתות זה הכינוי שאני הכי אוהב, הורדתי להם את הפיתות. לא הצלחתי הכול, אבל אני מצליח חלק".

"גם עכשיו, יגידו שוב שזה מרגיז וזה לא הזמן לחוק", המשיך. "גל הירש יגיד פה שהוא לא נגד עונש מוות למחבלים, אלא שזה לא העיתוי. וזו הקונספציה מה זו הרי הקונספציה? 'חמאס מורתע, למה אתה מתגרה בהם'. זו הקונספציה. הרי מה הן הטענות? אם תשנה את תנאי המחבלים בבתי הסוהר, זה יעשה אינתיפאדה. אחרי 7 באוקטובר כל הטענות של העיתוי וכל האזהרות, הכול התברר ככלום וכלא נכון".

ח"כ גלעד קריב מ'הדמוקרטים' התפרץ לדברי בן גביר: "תתביישו לכם, יש חטופים. זה הכול קמפיין בחירות. מה מעניין התמונה שלך עכשיו עם ברגותי? אתה עושה דיון ולא אכפת לך מהחטופים".

גל הירש על מצב החטופים ערוץ 7

הירש אמר לאחר מכן: "אני מבקש להגיד בהקשר תפקידי כמתאם השבויים והנעדרים בקרב כל גופי המדינה והגורמים הבינלאומיים - אני מסתייג מתאריך הדיון כאשר יש 48 חטופים וחטופה, וכאשר לפי מיטב ידיעתי 20 מהם בחיים, לגבי שניים יש חשש כבד לחייהם. אני לא מייצג עמדה אישית - אני מייצג את הנושא, את משפחות החטופים".

בן גביר השיב: "אתה לא מייצג את כל המשפחות, ואתה יודע את זה. יש משפחות שלא חושבות ככה". הירש ענה: "אני לא מציג את דעתי האישית, הלוואי שיכולתי לעשות כך. אני מייצג את השבויים. בהתאם להערכה המקצועית שלי וגם של כל גורמי השו"ן - כי אני מתכלל את כולם - ביקשתי כמה פעמים, גם בעבר, גם לפני שבועיים וגם הבוקר, וביקשתי מראש הממשלה שהחוק הזה לא יגיע למליאה עד שיהיה דיון בקבינט שבו אוכל לשקף את כל ההערכות המקצועיות שאני לא יכול להציג כאן".