פעיל הר הבית שנעצר לפני מספר חודשים בעקבות ניסיון להקריב קרבן בשטח הר הבית, יקבל את נשקו האישי בחזרה.

בעקבות המעצר הוחרם נשקו של הפעיל, המוחזק ברישיון מתוקף היותו תושב יהודה ושומרון. בעקבות כך פנה הפעיל למשרד לביטחון לאומי בבקשה להשיב לו את הנשק.

לערוץ 7 נודע כי גורמי המקצוע במשרד קיימו שיח בנושא עם נציגי המשטרה, ולאחר בחינת כלל הנתונים והמידע, ולאור מדיניותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, המליצה המשטרה לאשר את החזרת הנשק - חרף המעצר.

במשטרה ובמשרד לביטחון לאומי הדגישו כי קיימים שיקול דעת ומרחב פעולה למקבלי ההחלטות בנוגע להחרמות נשק, וכי לא כל מקרה של הפגנה או מעצר בגין חופש ביטוי מצדיק בהכרח שלילת רישיון.

גורמים במשרד הוסיפו כי, "מדיניות השר מצילה חיים ומקוימת במלואה. בכל השנים לפני תקופתו של השר בן גביר היו 150,000 רישיונות נשק. הרי שלוש שנים לכהונתו יש כ-350,000 רישיונות".