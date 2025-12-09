עשרות לוחמים שנפצעו בקרבות בצפון, בדרום ובמרכז הארץ שיגרו מכתב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, למשרד הבריאות ולאגף כלי ירייה.

במכתב הם מתארים את הקשיים והסחבת הבירוקרטית שהם חווים בתהליך להוצאת רישיון לנשק אישי.

לדבריהם, למרות פניות רבות לאורך זמן, הליך קבלת הרישיון נמשך ואינו מתקדם. לדבריהם, "העברנו את חלקנו בחזית - עכשיו אנחנו זקוקים לעזרה והביטחון האישי לנו, המצב הנוכחי בלתי אפשרי".

הפצועים מדגישים כי מבחינה רפואית הם עומדים בכל הדרישות ואף מחזיקים באישורים מתאימים, אך גם אלה לא מביאים לתוצאה הרצויה. "יש לנו את כל המסמכים - אבל הבירוקרטיה מתעלמת", טענו.

בסיום המכתב קוראים הפצועים למשרדים השונים להסיר את החסמים ולסיים את הסחבת דווקא בשבוע בו מציינים את יום ההוקרה לפצועי צה"ל.

לדבריהם, זהו הזמן הראוי להסדיר את המצב ולדאוג לזכותם הבסיסית להגנה עצמית.