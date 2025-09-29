בכתבה שפרסמה היום (שני) עמירה הס בעיתון "הארץ", היא מתארת את השינוי בסטטוס של שלושה כפרים ערביים באזור קו התפר - בית איכסא, ח'לאיילה וא-נבי סמוויל - בעקבות צו צבאי חדש.

לדבריה, הכפרים הוכנסו תחת משטר "מרחב התפר", שבו אסורה השהייה על פלסטינים שאינם מתגוררים במקום.

כותרת הכתבה ציינה כי "שינוי סטטוס של שלושה כפרים בגדה מלמד שבשטח הסיפוח בפועל כבר החל מזמן".

הס מציינת כי "בהיתר שהיה לתושבים נכתב 'תושב חדש במרחב התפר'. המסמך מוגדר 'היתר כניסה לישראל'". עוד כתבה כי "מבליל ניסוחים זה ניתן להקיש שהרשויות מגדירות את מרחב התפר כשטח ישראל, שבמקרה חיים בו כמה פלסטינים שקיבלו אישור ישראלי לשהות בבתיהם".

עוד כתבה הס כי בשנים האחרונות "המאחזים וחוות הרועים השתלטו בחסות צה"ל על כ-14% משטח הגדה - כ-780 קמ"ר". היא מוסיפה כי בסך הכל מדובר בכ-2,220 קמ"ר שבהם מתבצע לדבריה "סיפוח בפועל".