שירות הביטחון הכללי חשף בשבועות האחרונים תשתית של ערבים ישראלים מכפר קאסם ורהט, שפעלה להעברת אמצעי לחימה וכספים ליהודה ושומרון בדרכים חשאיות - בהכוונת אחמד צרצור, אזרח ישראלי מטורקיה שפעל מטעם ארגון הטרור חמאס.

בפעילות משותפת של שב"כ ומשטרת ישראל נעצרו לחקירה מספר חשודים, לאחר שבמהלך חקירה ממושכת התברר כי הם עסקו בהעברת אמל"ח וכספים בהיקף של מאות אלפי שקלים, תוך חשש שהציוד יגיע בסופו של דבר לידיהם של גורמים טרוריסטיים הפועלים באזור.

מהחקירה עלה כי צרצור ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר קאסם לצורך הקמת מערך העברות מוסתר.

כספים שהגיעו מטורקיה לישראל הועברו באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, הומרו למזומן על ידי חלפנים, ובעזרתם רכשו המעורבים נשקים מסוחרי אמל"ח בנגב. הנשקים הועברו לאחר מכן לאזור יהודה ושומרון.

לפי השב"כ, מדובר בפרשייה חמורה הממחישה כיצד גורמים הפועלים מטורקיה, בהם ערבים ישראלים ואזרחים החיים במדינה מתוקף איחוד משפחות, מנצלים את נגישותם לישראל ולאיו"ש לצורך העברת כספים ואמל"ח שעלולים לשמש לפיגועי טרור.

בשב"כ הדגישו כי כתבי אישום יוגשו נגד המעורבים. עוד נמסר כי השירות "רואה בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיך לפעול לסיכול כל איום ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים".