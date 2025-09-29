טראמפ: כל החטופים - תוך 72 שעות הבית הלבן

משפחות חטופים מפורום תקווה וממטה המשפחות פרסמו הערב (שני) הודעות בהן בירכו על ההצהרות המשותפות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

בהודעת פורום תקווה נכתב, "ההצהרות עולות בקנה אחד עם עקרונותינו ומחויבותנו: השבת כלל החטופים בפעימה אחת, החיים יחזרו למשפחותיהם, והחללים ישובו לקבורה בישראל".

המשפחות הדגישו כי בהסכם המוצע חמאס יוכרע ולא יהווה עוד איום על ישראל, "אנו מאמינים כי זהו הנתיב היחיד שימנע חטיפות נוספות בעתיד ויבטיח את שחרור יקירינו".

עוד נמסר, "ברגעים אלו לבנו עם משפחות השכול, הפצועים והלוחמים הגיבורים, אשר בזכות עמידתם ומסירותם נוצרו התנאים להסכם. עם זאת, עם ישראל ימשיך לעמוד על המשמר: כל עוד לא הושגו היעדים במלואם, לא נוכל להניח את הנשק".

המשפחות קראו לארה"ב ולראש הממשלה לפעול במקרה של הפרת התחייבויות מצד חמאס, "אם חמאס יפר את התחייבויותיו, אנו דורשים מארצות הברית ומראש הממשלה לעמוד בהבטחתם מהערב להמשיך את הפעולה הצבאית עד להשלמת המלאכה והשמדת כל יכולות חמאס".

לסיום הזכירו המשפחות את מחיר המלחמה, "בשנתיים למלחמה הצודקת הזו אנו זוכרים את הנופלים, שהיו מצפן ערכי לעם ישראל כולו. נמשיך לחבק את הפצועים, לחזק את המשפחות ולתמוך בלוחמים עד להשבת כל החטופים הביתה".

ממשפחות מטה החטופים נמסר: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. משפחות החטופים מקוות לנשום לרווחה לנוכח ההכרזה ההיסטורית של הנשיא טראמפ וראש ממשלת ישראל נתניהו על אישור ההסכם להשבת כל 48 החטופים והחטופה וסיום המלחמה על ידי ישראל. המבחן כעת הוא מבחן הביצוע המידי של ההסכם".

לדברי המשפחות: "זהו ערב של תקווה גדולה לעם ישראל כולו, למשפחות השכולות, ובמיוחד לחטופים ולבני משפחותיהם שעוברים סיוט מתמשך במשך שנתיים. זהו יום של אנחת רווחה גם לעשרות אלפי החיילים והחיילות בסדיר ובמילואים שיוכלו לחזור הביתה בשלום. היום נעשתה פריצת דרך משמעותית. אל לנו לשבת על מי מנוחות - האחריות שלנו, עם ישראל, היא להבטיח יישום מהיר ומלא של ההסכם על מנת להחזיר כל אחד ואחת לשיקום בחיק משפחתו או לקבורה ראויה. אין לחטופים שלנו עוד זמן, אין לחיילים שלנו עוד זמן".

לסיום כתבו: "אנו מבקשים להודות בשם משפחות החטופים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על המנהיגות, הנחישות והאומץ לקבל את ההחלטה הנכונה - לסיים את המלחמה הארוכה בתולדות ישראל ולעשות את המעשה המוסרי ביותר, השבת כל החטופים והחטופה".

"עם אימוץ תוכניתו של טראמפ על ידי כל הצדדים, על רה''מ להורות באופן מידי על הפסקת הפעולה הצבאית בעיר עזה, שממשיכה בעת הזו לסכן את החטופים, את החיילים ואת מימוש ההסכם ההיסטורי".