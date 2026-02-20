לאחר שהנשיא לשעבר אובמה עורר סערה כאשר טען כי יש עב"מים, הנשיא טראמפ יפזר את הערפל?

טראמפ הודיע כי יורה למשרד ההגנה וסוכנויות ממשל אחרות לפרסם בפומבי את כל המסמכים בנוגע לקיומם של עב"מים או חיים מחוץ לכדור הארץ.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כתב טראמפ כי יבקש משר ההגנה ואחרים "להתחיל בתהליך של זיהוי ושחרור קבצים ממשלתיים הקשורים לחיים מחוץ לכדור הארץ, תופעות אוויריות בלתי מזוהות, וחפצים מעופפים בלתי מזוהים".

ההודעה של טראמפ מגיעה לאחר שביום חמישי האחרון הוא האשים את אובמה ב"חשיפת מידע מסווג", לדבריו.

כאשר נשאל האם הוא מאמין שקיימים חוצנים או על קיומם של עב"מים, ענה טראמפ כי "אין לי דעה בנושא. אני אף פעם לא מדבר על זה. הרבה אנשים כן. הרבה אנשים מאמינים בזה".

הוא גם התייחס לדבריו של הנשיא לשעבר אובמה, ואמר כי "אני לא יודע אם הם אמיתיים או לא. אולי אחלץ אותו מצרות על ידי הסרת הסיווג".

כלתו של טראמפ, לארה טראמפ, רמזה השבוע שהנשיא מוכן לדבר על נושא חוצנים, כאשר אמרה בפודקאסט כי "לנשיא יש נאום מוכן לשאת על חייזרים, שהוא מתכוון לשאת בזמן הנכון".