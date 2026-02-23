נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, רמז ליועציו כי אם המשא ומתן הדיפלומטי מול איראן או תקיפה אמריקנית ראשונית לא יצליחו לשכנע את איראן לנטוש את שאיפותיה הגרעיניות, הוא עשוי לשקול מתקפה צבאית רחבה במטרה להדיח את השלטון. כך דווח הערב (ראשון) ב"ניו יורק טיימס", שציטט מקורות המעודכנים בהתייעצויות פנימיות בממשל.

לפי הדיווח, אף שלא התקבלו עדיין החלטות סופיות, טראמפ שוקל לבצע תקיפה ראשונית בימים הקרובים כדי להראות למנהיגי איראן שעליהם לוותר על יכולת ייצור הנשק הגרעיני. אם צעד זה לא יצליח לשכנע את טהרן, טראמפ הצהיר כי הוא עשוי להחריף את הסכסוך בהמשך השנה, תוך אפשרות למיקוד בממשל של המנהיג העליון, האייתולה עלי חמינאי.

בדיווח צוין גם כי טראמפ דן בתוכניות התקיפה האפשריות בחדר המצב בבית הלבן ביום רביעי. דמויות מפתח שהשתתפו בפגישה כללו את סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, וראש הסגל בבית הלבן סוזי ויילס.

הבית הלבן סירב להתייחס לתהליך קבלת ההחלטות של טראמפ. דוברת מטעם הבית הלבן, אנה קלי, אמרה: "התקשורת יכולה להמשיך לשער מה חושב הנשיא ככל שתרצה, אך רק טראמפ יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות".

שליחו של טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס לסוגיית איראן בריאיון ששודר לפנות בוקר (ראשון) בפוקס ניוז.

"הנשיא סקרן לדעת מדוע הם לא נכנעו. מדוע תחת לחץ מהסוג הזה עם כמות הכוח הימי שיש לנו שם, מדוע הם לא באו אלינו ואמרו 'אנחנו מצהירים שאנחנו לא רוצים נשק, וזה מה שאנחנו מוכנים לעשות'. קשה להביא אותם למקום הזה", אמר וויטקוף בראיון עם כלתו של הנשיא, לארה טראמפ.

וויטקוף התייחס לסוגיית העשרת האורניום של איראן, ואמר כי הקווים האדומים של הנשיא ברורים: אפס העשרה. עוד ציין וויטקוף כי איראן העשירה אורנים הרבה מעבר לרמה הנדרשת לגרעין אזרחי.