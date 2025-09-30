המשטרה החליטה לאפשר לאלוף במילואים יואב (פולי) מרדכי לחזור לפעילות במנהלת השבויים והנעדרים למשך 12 הימים הקרובים.

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשתו של מפקד המאמץ המודיעיני בתחום השבויים והנעדרים, אלוף במיל' ניצן אלון.

לפני מספר שבועות הורחק מרדכי מהמו"מ להשבת החטופים, זאת בעקבות חקירתו בפרשת קטארגייט.

מטעמו של מרדכי נמסר: "מהרגע הראשון ועד עכשיו, מרדכי אומר שהוא מסייע ויסייע למדינת ישראל בכל אימת שיוכל, ולצד זאת, בוחר שלא להתעמת עם גופי אכיפת החוק למרות שהוא כופר באופן מלא בכל מה שנטען כלפיו. מרדכי ימשיך לפעול ברוח זו, ובהקשר זה יסייע ככל שידרש, הגם שהוא לא יזם ולא קשור לפנייה שנעשתה בענינו מטעם מערכת הבטחון".

במשטרה ציינו כי עילות ההרחקה כללו חשד לשיבוש הליכי חקירה וכן סיכון ביטחונו של הציבור. בנוסף, נאסר עליו להיפגש עם מטה השבויים והנעדרים ועם גורמי ביטחון המעורבים במו"מ - בהם ניצן אלון, ראש השב"כ לשעבר רונן בר וסגן ראש השב"כ.

מרדכי, שנחשב לדמות מקושרת באמירות, שוהה מאז פרוץ המלחמה במילואים במפקדת החטופים תחת פיקודו של אלון.

בתקופה האחרונה דווח כי במערכת הביטחון נבדק קשריו עם יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, ועם שותפו העסקי שהיה בכיר לשעבר במוסד. במקביל, נחשף כי שותפו הקרוב של מרדכי נחקר אף הוא בפרשת קטארגייט בחשד לעבירות של מגע עם סוכן זר ועבירות נוספות.