צה"ל מפרסם הבוקר (רביעי) את ממצאי התחקיר על הקרב שהתרחש במרחב קיבוץ ניר עם בשבעה באוקטובר 2023. התחקיר הוצג בפני חברי הקיבוץ, משפחות החטופים והמשפחות השכולות, וסוכם על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן.

צוות התחקור בראשות אלוף-משנה (מיל') ירון סיטבון ציין כי לחימתם הנחושה של פלוגת "הברך", כוחות התגבור והכוננות המקומית מנעה חדירת מחבלים לתוך הקיבוץ ומוקדים נוספים. התחקיר ארך כשנה, וכלל ראיונות עם חיילים ומפקדים, שחזורים, תצפיות, קטעי וידאו, הקלטות קשר, חומרים מודיעיניים ועוד.

בהתקפה האכזרית על הגזרה השתתפו עשרות מחבלים. במהלך הקרבות נהרגו שלושה לוחמים: סמל ירון זוהר ז"ל שנפצע אנושות מנפילת פצצת מרגמה ונפטר בבית החולים "ברזילי", סמל מתן אברג'יל ז"ל שחיבק בגופו רימון כדי להציל את חבריו, והשוטר רנ"ג רומן גנדל ז"ל שנהרג בהיתקלות.

בנוסף נחטפו סאמר טלאלקה ז"ל, שנהרג מאוחר יותר בשוגג מירי צה"ל במהלך פעילות בשג'עייה, ואזרח זר שהושב לישראל במבצע "דלתות שמיים".

הציר הכרונולוגי מתאר מתקפה שהחלה בשעה 06:29 בירי רקטות מסיבי לעבר יישובי העוטף. בתוך דקות חדרו המחבלים בשטח אווירי, ימי ורגלי. לוחמי הפלוגה, טנק ונמ"ר מחטיבת גולני, ניהלו קרבות קשים מול עשרות מחבלים, כשכוחות הכוננות המקומית נפרסו בקיבוץ. בשעות הבוקר המוקדמות התנהלו חילופי אש סביב המדגרה, שם נחטפו שני האזרחים.

בשעה 09:00 נפצע סמל ירון זוהר ז"ל מירי מרגמות צה"ליות ונפטר לאחר פינויו. כשעה לאחר מכן נפצע מפקד כוח הנמ"ר בהיתקלות, ומעט לאחר מכן חדר גל נוסף של עשרות מחבלים למדגרה. במהלך הקרב נהרג סמל מתן אברג'יל ז"ל כאשר הקריב את חייו על מנת להציל את חבריו בנמ"ר.

בסביבות השעה 11:08 נהרג השוטר רנ"ג רומן גנדל ז"ל מירי מחבלים, בעת שכוחות צה"ל והמשטרה ניסו לבלום את ההסתערות. בהמשך הצטרפו כוחות תגבור מהחטיבה הטקטית, מג"ב, סיירת מטכ"ל ושב"כ, שהצליחו לייצב את הלחימה.

עד השעה 13:15 הצליחו הכוחות לבלום את המתקפה, ובסיוע חיל האוויר ומרדף של טנק ונמ"ר פגעו במחבלים שנמלטו חזרה לעזה. בהמשך פונו תושבי הקיבוץ, והשליטה הושבה למרחב.

במסקנות הודגשו נחישות הלוחמים, תרומתה של כיתת הכוננות המקומית, פעולתם של צוותי השריון והנמ"רים, וכן הקרבה האישית של הלוחמים שנפלו.

בצה"ל ציינו כי הקרב בניר עם הוא מוקד אחד מתוך עשרות מוקדי לחימה באותו יום, וכי לחימת הכוחות מנעה פגיעה קשה בהרבה בקיבוץ וביישובים נוספים.