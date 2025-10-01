השמדת המטענים והרקטות שאותרו דוברות המשטרה

במהלך פעילות מבצעית הלילה (רביעי) במרחב בנימין, איתרו כוחות צה"ל מצבור נוסף של רקטות.

מדובר בכ-15 רקטות שנתפסו בידי הכוחות בהמשך לחקירת חוליית מחבלים שנתפסה לפני כשבועיים בגזרה. בנוסף אותרו 18 מטענים, נשקים, חומרי נפץ ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו ונאספו על ידי החולייה.

אמצעי הלחימה והרקטות הושמדו במקום על ידי חבלני מג"ב איו"ש, חלקם נלקחו להמשך תחקור.

מדובר בתפיסה שנייה בתוך פרק זמן קצר. לפני כשבועיים פעלו כוחות צה"ל, שב"כ והימ"מ בהכוונה מודיעינית במרחב רמאללה שבחטיבת בנימין, במבצע שבמסגרתו נעצרו שלושה מחבלים החשודים בביצוע ירי רקטה מכפר נעמה.

במהלך אותה פעילות אותרו במבנה בו שהו החשודים עשרות רקטות - שתיים מהן היו מוכנות לשיגור - לצד מטענים, חומרי נפץ וממצאים הקושרים אותם לייצור וירי רקטות.

תיעוד: שיגור הרקטה מאזור רמאללה מצלמת אבטחה

כמו כן אותרה מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. בסיום הפעילות השמידו הכוחות את חומרי הנפץ והרקטות שנתפסו, והחשודים הועברו להמשך חקירה בשב"כ.

מדובר בחוליה הראשונה שנחשפה ביהודה ושומרון שעסקה באופן ישיר בייצור וירי רקטות, מה שמעלה חשש להסלמה משמעותית באמצעי הלחימה בידי גורמים עוינים באזור.