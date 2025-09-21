אזעקות הופעלו הבוקר (ראשון) בעיר אשדוד ובניצן בשל שיגור של שתי רקטות מפאתי העיר עזה באזור ג'באליה.

מדובר בשיגור ראשון לעבר אשדוד מאז אפריל. חיל האוויר יירט רקטה אחת והשניה נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים.

ממד"א נמסר כי "בהמשך לאזעקות שנשמעו בדקות האחרונות בגזרת אשדוד, לא התקבלו קריאות לא על נפילות ולא על נפגעים".

בתוך כך, אמש פרסם צה"ל כי כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם בעיר עזה.

ביממות האחרונות הכוחות פועלים לכיתור העיר, הלוחמים חיסלו למעלה מ-30 מחבלים ויוצרים מעטפת לפינוי האוכלוסיה דרומה לשם הגנתה.

במהלך הפעילות איתרו הכוחות אמצעי לחימה מסוג תתי מקלע ותחמושת שנמצאו במבנים אזרחיים. בנוסף, איתרו הכוחות פירי מנהרות, תוואים תת קרקעיים ומצלמות בהן השתמשו ארגוני הטרור למעקב ואיסוף מודיעין על הכוחות המתמרנים.

במקביל ולאורך כל התמרון הקרקעי מרכז האש האוגדתי בשיתוף חיל האוויר ואגף המודיעין תקפו למעלה מ-120 מטרות טרור בהן מבנים צבאיים, מחבלים מופללים בדרגים שונים, עמדות תצפית ועוד.