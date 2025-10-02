שני מחבלים ניסו לדרוס הערב (חמישי) כוח צה"ל שמוצב במחסום בל בכביש 443, סמוך למודיעין. אחד המחבלים שהיה חמוש ניסה לירות לעבר הכוח - וחוסל.

המחבל השני נעצר על ידי כוחות צה"ל. בצבא אמרו כי אין נפגעים בקרב הכוחות. מחסום בל הינו מחסום צבאי, בצד הפלסטיני. חשוב לציין כי הוא אינו ממוקם על ציר שנוסעים עליו ישראלים.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ נפגש עם מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר ומפקד חטיבת בנימין אל"מ ע', בזירת ניסיון הפיגוע, "בזכות ערנות הלוחמים בשטח נמנע אסון כבד", אמר גנץ.

"קו מקשר בין ניסיון הפיגוע בסמוך לכביש 443, לא הרחק ממודיעין, והפיגוע הנורא במנצ'סטר. בשני המקרים אנו רואים מה הכוונה של המחבלים - להשמיד ולהרוג כל יהודי, בארץ ובעולם.

האסקלציה הביטחונית רגע אחרי הבטחה מסוכנת מחודשת לאפשרות למדינה פלסטינית מוכיחה שוב שאסור לתת להם לחשוב שהם יכולים להביס אותנו. אנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה, אך לשם כך אנו זקוקים לממשלה. לכמה תזכורות עוד נצטרך כדי לעשות את המובן מאליו ולהחיל ריבונות על יהודה ושומרון".

שלשום נפצעו שני נערים בפיגוע דריסה בצומת אל-חאדר שבכביש המנהרות, דרומית לירושלים. המחבל שדהר לעבר הנקודה שבה עמדו בצד הדרך, יצא מהרכב עם סכין ונוטרל בירי בידי אלוף-משנה במילואים חזי נחמה, שהיה בנסיעה בדרך לבקר את הבן שלו ונשא עימו אקדח. אחד הנערים נפצע קשה והשני באורח קל.

יומיים לפני כן, התרחש פיגוע בצומת ג'ית שליד קדומים בשומרון. בפיגוע נהרג סמ"ר עינבר אברהם קב (20), שנפצע באורח אנוש - ומותו נקבע לאחר מכן בבית החולים.

בפיגוע במעבר אלנבי לפני ראש השנה נרצחו סא"ל במיל' יצחק הרוש ואת סמל אורן הרשקו מחטיבת תבל.