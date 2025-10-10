שבעים שנים אחרי צעדת ירושלים הראשונה - המסורת נמשכה גם השנה כשאלפים השתתפו בצעדה - מכל הגילאים וגווני הציבור.

סימון אברהם, מנהל צעדת ירושלים, מספר לערוץ 7 כי "הצעדה נפתחה בבשורות מרגשות וגדולות שהחטופים חוזרים הביתה והן נותנות לנו כוח לקדם את האחדות ואחווה בינינו".

הוא מזכיר כי "הצעדה הראשונה היתה בשנת 1955 והחלה כ'צעדת ארבעת הימים'. היו עולים לירושלים ברגל באמת. אחר כך היא קוצרה לשלושה ימים ובהמשך ליום אחד. זה אירוע שמסמל את העלייה לרגל בחג בירושלים. אנשים באים מכל קצוות הארץ ועוברים במסלולים יפים שמכילים בתוכם עבר, הווה ועתיד. פסיפס המשתתפים הוא מדהים ואנחנו משמרים את הייחודיות של האירוע עשרות שנים".

אחד המשתתפים הוותיקים בצעדה משתתף בה בקביעות כבר 67 שנים. "אני צועד מאז שנת 1958 בכל שנה עם החברים ואשתי". ראש העיר ירושלים משה ליאון שפגש אותו איחל לו: "בעזרת ה' לעוד שישים שנים נוספות ויותר".

משתתף אחר שהגיע מצפת אמר: "הגענו לצעוד בירושלים אחרי השמועה הטובה ששמענו. ירושלים תמיד היתה אחת מערי הקודש ואנחנו הגענו מצפת וצעדנו עם כל המשפחה. זה היה כיף מאוד. אנחנו משתתפים בצעדה כבר 20 שנים".

ליאת פיטרו, מנהלת אגף הספורט בירושלים, מסכמת: "האווירה כאן היא יוצאת מהכלל של שמחה - סוף סוף אחרי שנתיים. לאורך שנתיים ציינו בכל אירועי הספורט את החטופים והחללים ואני שמחה שהתבשרנו על שובם".