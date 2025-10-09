חתימת הצדדים ישראל וחמאס על ההסכם לשחרור החטופים ויתר התנאים שבעקבותיה לשינוי המציאות ברצועת עזה, בוודאי אינה המציאות בה חשבתי שנכון לסיים את המלחמה ברצועת עזה.

את חמאס היה צריך להמשיך ולהשמיד עד כלותם ולהפרידם משליטתם באוכלוסיה ובשטח. בשטח רצועת עזה היה נכון להטיל מימשל צבאי ומינהל אזרחי בשליטת ישראל ולמען ביטחון ישראל לדורות, רק התיישבות יהודית רחבה ברצועת עזה, תשיג את ביטחון ישראל לדורות ברצועה וממנה.

בסעיפי ההסכם טמונות בעיות לא מעטות בוודאי ומחירים כבדים של שחרור אלפי מרצחים שישובו לפגוע בנו ואין זה מוסרי לשחררם.

יחד עם זאת ובראיה כוללת, מטרות המלחמה ברצועת עזה כפי שהוגדרו על ידי ממשלת ישראל בייצגה את רצון כלל עם ישראל, כללו את השמדת ומיטוט שלטון חמאס, השבת החטופים ויצירת מציאות ביטחונית שונה וטובה מזו שערב טבח שמחת תורה התשפ"ד.

לאחר שנתיים של מלחמה, תוך אילוצים ותמורות מדיניות משמעותיות, תוך חילוקי דעות פנימיים קשים, מתוך הערכה עצומה לחיילי צה"ל ומפקדיו ובני משפחותיהם, כולל חיילים שמסרו נפשם וחיילים שנפצעו, הם ובני משפחותיהם, 48 חטופים שעדיין בשבי חמאס ובני משפחותיהם; מתוך איזון בין שלוש מטרות המלחמה והרצון להשיג את שלושתן, יחד עם השגת הסרת האיום הקיומי הגרעיני מאיראן, בסיוע ארצות הברית ונשיאה טראמפ, מטרות מלחמה אלו מושגות בהסכם ונותנות לישראל את היכולת להמשיך ליזום ולפעול כנגד הטרור בעזה, כל אימת שתדע ותחוש, שעלולה להיות פגיעה בביטחונה, בביטחון אזרחינו.

הסכם זה המבטיח בניסוחו (בפועל יתכן ולא ימומש במילואו), את השבתם של כל חטופינו, עומד בהשגת מטרות מלחמתנו, נותן לנו את הלגיטימציה הבין לאומית הדרושה לנו לפחות מצידה של ארצות הברית ובעיקר, מחזק את ההסכמה הלאומית בתוכנו.

ב"ה שבקרב חיילנו הלוחמים הגיבורים בשדה הקרב בכל החזיתות לא הייתה כל בעיה לגבי נחיצות המלחמה והעמידה במטרותיה, אך בעורף יש מבעבעים את המחלוקת ומתחייבת גם המטרה להמשיך ולפעול בשם כל ישראל, לפעול בדרכים שונות לחיזוק הערבות והאחדות בקרב כלל ישראל.

בקרב כלל ישראל, יש רצון והסכמה רחבה לגבי הצורך לשחרר את כל חטופינו ויש בכך מרכיב חשוב בחוסן המאחד הלאומי של העם כולו.

יש גם סמליות לא קטנה, לעמידה יחד במטרת שחרור כל החטופים בלב חג הסוכות בו אנו נוטלים יחד את ארבעת המינים השונים זה מזה, אך אי אפשר לזה בלא זה ועלינו להיעשות כולנו אגודה אחת לעשות רצון אבינו שבשמיים.

להגיע לשחרורם של החטופים בהושענא רבה בו בפועל אמורה להתבצע גמר החתימה הטובה, לקראת יום השנה השני לטבח ולחטיפות בשמחת תורה, לכל אלו סממנים אמוניים מחזקים, להצבעה בעד ההסכם שסוכם בין ארה"ב, המתווכות הערביות (שכל ענינן שימור חמאס בעזה), לבין ישראל וחמאס.

להצביע בשלב זה בעד ההסכם כפי שהוא על הדבש ועל העוקץ שבו. בשלב זה לאחר שנתיים של מלחמה, שלב בו הוכרעו חיזבאללה, סוריה ואיראן, הוכרע רוב כוחי של חמאס יו"ש וחמאס רצ"ע, לומר בשלב זה לאסירים צאו, להצביע בעד שחרורם של 48 החטופים ולאחר מכן להמשיך ולעמוד יחד על ביטחון ישראל.

בתודה גדולה לחיילנו ומפקדינו שרק בזכות גבורתם ועוז רוחם שנתיים בלחימה, הם ומשפחותיהם, בזכות הקרבתם ומסירות נפשם של לוחמינו, הגענו לנקודה בה חמאס נלחץ ומתאפשר שחרור חטופינו.

מכאן, בע"ה לאחר שימומש שחרור חטופינו, נמשיך לפעול יותר יחד, לעמידה ביתר מטרות ביטחוננו ולבניין קומה נוספת בעוז רוחם ואמונתם של כל ישראל.

בתקווה לגמר חתימה טובה ובשורות טובות, לחטופים ולכל ישראל.

הכותב הוא אל"מ במיל. וחבר כנסת לשעבר