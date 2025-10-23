גורם פלסטיני בכיר מאיים בפעולות צבאיות לשחרור האסירים הביטחוניים הבכירים הכלואים בישראל, אם המשא ומתן העקיף להסכם הפסקת אש לא יוביל לשחרורם.

בשיחה עם העיתון "אל-ערבי אל-ג’דיד", אמר הגורם הפלסטיני כי השארת האסירים המרכזיים בכלא, בהם מרוואן ברגותי, עבדאללה ברגותי, איבראהים חאמד ואחמד סעדאת, עלולה להפוך ל"פצע מדמם" ולגרום ל"פיצוץ" ביטחוני.

לדבריו, המשך המצב הנוכחי מעניק לגיטימציה לחמאס ולארגונים נוספים לפעול לשחרורם בכל דרך, לרבות באמצעות חטיפות.

עוד אמר הגורם הפלסטיני כי חמאס הדגיש בפני המתווכים שהארגון לא יסכים להתעלם מטיפול בסוגיית שחרורם בעת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, וכי לא יהיה פתרון סופי מבלי שהם ישוחררו מהכלא הישראלי.

כמו כן, דורש חמאס מישראל לשפר את תנאי האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל, וכן הועלתה הצעה להעביר את האסירים הביטחוניים הבכירים במשמורת במדינה שלישית לתקופת ביניים עד להכרעה סופית בעניינם. המדינות שהוזכרו בהקשר זה הן קטאר, טורקיה ואלג’יריה.