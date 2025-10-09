שורדי שבי מסרו הערב (חמישי) הצהרה לתקשורת בכיכר החטופים בתל אביב, לקראת אישור עסקת החטופים הצפויה בישיבת הממשלה הערב.

שורדת השבי עמית סוסנה סיפרה, "כששמעתי את הגשם הבוקר, נזכרתי ביום השני שהייתי בעזה, הגשם אז הדגיש את הכאב והכאוס. הפעם זה היה אחרת, לא גשם של כאב אלא גשם של ברכה".

סוסנה הוסיפה, "נזכרתי בימים שחזרתי הביתה, שהבנתי שאני בטוחה ומוגנת בין האנשים שאוהבים אותי, אחרי תקופה ארוכה של חושך. היום הייתי בבית החולים תל השומר. ראיתי את ההכנות לקראת החזרה שלהםזה כל כך מרגש לראות את כל המדינה מתגייסת לקראת הרגע שהם יחזרו. אני רק רוצה לראות אותם חוזרים, מחבקים את המשפחות שלהם, נושמים סוף סוף".

בהמשך דבריה אמרה, "אני לא מפסיקה לחשוב על מה עובר עליהם עכשיו, מה הם יודעים, אם הם באמת מאמינים שהפעם זה אמיתי, אם הם הפעם מאמינים באמת שהם חוזרים הביתה. אני מבינה את הקושי ומרגישה את הכאב של משפחות הנרצחים שנאלצות לראות את מי שפגעו ביקיריהם משתחררים מהכלא. אנחנו לא נשכח ולא נסלח. אנחנו לא נרפה עד שאחרון החטופים והחטופה יחזרו הביתה".

שורד השבי עומר שם טוב פנה לציבור וקרא: "עם כל השמחה וכל האושר אני חייב להגיד - זה עוד לא הסתיים. בואו נמשיך להתפלל, לשלוח אנרגיה, נמשיך להילחם עד שהם כולם חוזרים. אני מדמיין לעצמי את הרגע הזה, שהם יעברו את הגבול ויגיעו לישראל ואנחנו השבים האחרונים סוף סוף נחווה את חזרתם של החטופים שאנחנו מחכים להם כל כך".

שם טוב הוסיף, "איך הם עוברים ורואים את הקצינה שלהם ונותנים לה חיבוק ראשון אמיתי! איך הם מגיעים לרעים, סוף סוף יכולים להתקלח לשים את הבגדים שלהם, מהארון שלהם ואז לראות את ההורים שלהם שוב. כמה אושר כמה אור הם יביאו לעם הזה אתם לא מבינים בכלל כמה אור הם יביאו. אני רק מחכה שכולנו נוכל להחלים שוב ולהפוך לעם מאוחד ושלם".

לסיום אמר: "תודה לכל מי שלקח חלק, תודה לעם הנפלא הזה. אני מסתכל עליכם ומרגיש את האור הגדול הזה. תודה לכם תודה למטה המדהים הזה ותודה לנשיא טראמפ".