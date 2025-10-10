נסיגת הכוחות בעזה, ודברי מח"ט 188 דובר צה"ל

דובר צה"ל עדכן כי החל מהשעה 12:00, (שישי) נכנס הסכם הפסקת האש לתוקפו. בשעה זו החלה ספירת 72 השעות שנקבעו בהסכם להשבת החטופים החיים.

כוחות צה"ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים.

משעות הלילה החלו הכוחות לסגת מנקודות אחיזה ברצועת עזה לעבר הקו הצהוב, בהתאם לסיכומים שנקבעו בתכנית טראמפ לשחרור החטופים.

במהלך הלילה השלים צה"ל את פירוק המוצבים והמגננים שהוקמו בנקודות האחיזה מהן הוא צפוי להתפנות.

מספר חטיבות יצאו מרצועת עזה לאחר שסיימו פעילות. בין החטיבות שיצאו נמנות גבעתי, גולני, 188, החשמונאים וחטיבת המילואים "עציוני", אשר השלימו את משימותיהן בשטח.

מח"ט 188, אל"ם מ', פנה ללוחמיו עם היציאה מהרצועה ואמר, "תחנות 188 כאן קודקוד, זמן לשאת את ראשכם בגאווה. מאז 7.10.23 פעלתם בנחישות, ברעות ובדבקות במטרה - עמדתם במשימה".

בהמשך דבריו הוסיף, "במהלך התמרון היינו קרובים פיזית לחטופים, כל מה שעשיתם יצר את התנאים להשבת אחינו הביתה. זו המשמעות העמוקה ביותר של הלחימה שלנו - להפוך את העוצמה הצבאית לתקווה".

עוד אמר, "במהלך הדרך איבדנו חברים, נושאים בכאב את זכרם, הישגינו הם גם ניצחונם. המשימה הנוכחית הסתיימה, עשיתם את מדינת ישראל בטוחה יותר, אך עלינו להישאר תמיד דרוכים, חדים ומוכנים. חובת ההגנה על אזרחי ישראל היא המצפן שלנו".