חמאס הודיע הצהריים (חמישי) שימסור שני חטופים חללים היום בשעה 16:00, אחרי שבוע ללא פעימה.

שלשום הודיע חמאס כי איתר שני חטופים חללים - סהר ברוך ועמירם קופר. ארגון הטרור הודיע אז כי לא ישיב אותם, בעקבות תקיפות צה"ל בתגובה לירי המחבלים ברפיח שממנו נהרג לוחם המילואים אפי פלדבאום.

בישראל מעריכים שחמאס מנסה בכוונה למשוך זמן, במקביל לניסיונות הארגון לבסס מחדש את שליטתו ברצועה ולהימנע מהתמודדות עם דרישות הפירוז שצפויות להגיע עם כניסת כוח הייצוב.

ההערכה היא כי כל עוד המשא ומתן על הקמת הכוח הבינלאומי נמשך, חמאס ינסה להשתמש בחללים החטופים כקלף מיקוח, גם מול ארצות הברית וגם מול ישראל, כדי לשפר את תנאיו בשיחות העתידיות על השיקום והניהול האזרחי של עזה.

ברצועת עזה נותרו 13 חטופים חללים: סרן עומר נאוטרה, רס"ל רן גואילי, סמ"ר איתי חן, סמל עוז דניאל, אל"מ אסף חממי, סגן הדר גולדין, סהר ברוך, דרור אור, מני גודארד, עמירם קופר, ליאור רודאיף, ג'ושוע לואיטו מולל וסונטיסק רינטאלק.