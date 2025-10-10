כוחות חטיבת הנח״ל בקו החדש דובר צה"ל

לאחר שנתיים של לחימה ברצועת עזה, כוחות חטיבת הנח"ל השלימו את ההיערכות המבצעית החדשה.

הכוחות נסוגו לעבר הקו הצהוב, בהתאם לתכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לשחרור החטופים.

דובר צה"ל מסר כי בשעה 12:00 בצהריים נכנס לתוקפו הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס. החל מאותה שעה החלה ספירה של 72 השעות שנקבעו בהסכם לצורך השבת החטופים החיים לישראל.

כוחות צה"ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים.

משעות הלילה החלו הכוחות לסגת מנקודות אחיזה ברצועת עזה לעבר הקו הצהוב, בהתאם לסיכומים שנקבעו בתכנית טראמפ לשחרור החטופים.

במהלך הלילה השלים צה"ל את פירוק המוצבים והמגננים שהוקמו בנקודות האחיזה מהן הוא צפוי להתפנות.