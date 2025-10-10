השר לנושאים אסטרטגיים רון דרמר הסביר במהלך ישיבת הממשלה אמש (חמישי) את החלטתו לפרוש מתפקידו.

הוא שיתף את השרים בסיפור מאחורי החלטתו: "בתחילת התפקיד אשתי שמה לי דד-ליין - שנתיים. הייתי אמור לסיים בדצמבר 24, אבל אז התברר שטראמפ נבחר לקדנציה שנייה".

"אי אפשר לפספס הזדמנות כזו לעשות דברים גדולים - אז אשתי האריכה ונתנה לי עד 15 ביוני", הוסיף השר.

אך גם אז, הוא קיבל הארכה: "לא יכולתי לגלות לה כמובן שב-12 ביוני אנחנו נתקוף באיראן. טוב, אז היא נתנה לי הארכה לעוד חצי שנה ואז קיצרה להושענא רבה. עכשיו בהושענא רבה משתחררים החטופים, נראה מה יהיה בהמשך".

גורמים בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרו לערוץ 7 בעבר כי אחת הסיבות להחלטתו של דרמר לפרוש מהממשלה היא ההפגנות שנערכו מול ביתו.

לדבריהם, קריאת פעילי מחאות השמאל ומשפחות חטופים להתפטר, והביקורת הציבורית החריפה, השפיעה על החלטתו.

הדברים נאמרו לאחר שבשבוע שעבר הודיע ראש הממשלה נתניהו בישיבת הממשלה כי דרמר יסיים בקרוב את תפקידו. נתניהו אמר, "כדאי להעריך את מה שהוא עשה כי הוא יסיים בקרוב את תפקידו. הוא יישאר בסביבה לטפל בכמה דברים".