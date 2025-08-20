סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה דיווחה הלילה (רביעי) כי שר החוץ הסורי, אסעד א-שייבאני, נועד בפריז עם משלחת ישראלית. הפגישה, שנערכה לפי הדיווח בתיווך אמריקני, עסקה בצעדים לחיזוק היציבות בדרום סוריה ובאזור כולו.

על פי הדיווח, בין הנושאים שעלו בשיחה היו הפחתת מתיחות בגבול, שמירה על עיקרון אי-התערבות בענייניה הפנימיים של סוריה, קידום הבנות לשמירת יציבות האזור, פיקוח הדוק על הפסקת האש בהר הדרוזים וחידוש יישום הסכם הפרדת הכוחות שנחתם בשנת 1974.

הדיווח הדגיש כי המגעים מתקיימים כחלק ממאמץ דיפלומטי בינלאומי רחב, במטרה להבטיח את ביטחונה של סוריה ולשמור על שלמותה הטריטוריאלית.

מדובר בדיווח חריג ויוצא דופן, שכן זו הפעם הראשונה זה למעלה מ-25 שנה שכלי תקשורת רשמי בסוריה מדווח על קשר ישיר כלשהו בין ממשלת סוריה לממשלת ישראל.

עוד קודם לפרסום הסורי, דיווח ברק רביד בחדשות 12 כי השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, נועד בפריז עם שר החוץ הסורי ועם השליח האמריקני לסוריה, טום ברק. על פי הדיווח, השיחות התמקדו בהסדרי ביטחון בגבול שבין המדינות.

עוד נמסר כי הפגישה הייתה מתוכננת לשבוע שעבר אך נדחתה ברגע האחרון. מדובר במפגש שני בתוך חודש בין דרמר לא-שייבאני בחסות אמריקנית.

על פי הדיווח, ממשל טראמפ מנסה לקדם הבנות שיאפשרו הקמת מסדרון הומניטרי בין ישראל לעיר א-סווידא שבדרום סוריה, במטרה לאפשר אספקת סיוע לקהילה הדרוזית במקום. מלשכתו של דרמר לא נמסרה תגובה.